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FETÖ'cü Enes Kanter'in rezilliğine bakın Reuters'e dediği akıl dışı

FETÖ'cü Enes Kanter'in rezilliğine bakın Reuters'e dediği akıl dışı

Ailesinin bile reddettiği basketbolcu Enes Kanter, tüm eforunu artık Türkiye hakkında kara propanganda yapmaya ayırıyor. Hergün bir gazete, dergi ya da ajansa konuşan Kanter, bu kez Reuters ajansına ülkesini bakın nasıl karaladı.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 11:11 - Güncelleme: 18-01-2019 11:11

TÜRKİYE Enes Kanter hakkında kırmızı bültenle arama talebi çıkarırken NBA basketbolcusu iftira dolu bir kara propagandaya girişti. Takımının Londra'daki maçına gitmeyerek medyanın dikkatlerini üzerine çeken Enes Kanter, her gün bir gazete, tv ya da ajansa röportaj veriyor. ABD'de lobi faaliyetlerine girişen Enes Kanter, NBA şöhretini kullanarak FETÖ için kapıları zorluyor.

Reuters'a konuştu
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks forması giyen Enes Kanter kara propagandasını bu kez Reuters aracılığıyla sürdürdü.

Türkiye'yle ilgili 'çirkin' bir tablo çizen Enes Kanter, "Trump'ın kesinlikle Türkiye'de olup bitenler hakkında konuşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok insanın kaçırıldığı, hapishanede işkence gördüğü, öldürüldüğü yönünde birçok haber var" dedi.

Öldürürler diye korkuyormuş
Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, savunduğu görüşlerden dolayı ölüm tehdidi aldığını iddia eden Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı savunanlar tarafından zarar görebileceğini, bu yüzden takımının Londra'daki maçına gitmediğini söyledi.

Gerçekte vize sorunu var
Enes Kanter'in İngiltere'deki maça gitmemesinin asıl sebebi ise pasaport ve vize sorunları çıktı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da konuyla ilgili şunları söylemişti:
-"FETÖ elebaşına bağlılık yemini eden Enes Kanter'in Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan hezeyanlarını, Türkiye tarafından öldürülmekten korktuğu için Londra'daki maça katılmayacağı şeklindeki asılsız ifadelerini esefle karşıladım. Biz biliyoruz ki kendisi vize problemi sebebi ile birçok ülkeye 2017'den beri seyahat edememektedir".

Enes Kanter FETÖ sözcüsü oldu
Londra'ya pasaport sorunu sebebiyle gidemeyen Enes Kanter, gerçeği gizleyerek bunu FETÖ'yü aklama operasyonuna dönüştürdü. Hergün bir senatörün kapısını çalan Kanter, 'Londra'ya tehditler yüzünden gidemedim' yalanını söylüyor. Her gün bir televizyon kanalında boy göstermeye başlayan Enes Kanter, NBA şöhreti sayesinde iftira kampanyasına tam gaz devam ediyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • kanter 18 Ocak 2019 12:34 enes kanterin kıçı kan ter içinde kalmış

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