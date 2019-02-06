FETÖ'cü Enes Kanter yine gündem oldu

TALİP BULAMADI: FETÖ'cü Enes Kanter, takımı Knicks'te gönderilmesi düşünülen ilk isim haline gelse de NBA takımları arasında da pek talip bulamadı. Knicks kadrosunda artık yeri olmadığı belirtilen FETÖ zanlısı Kanter, diğer takımların yıldızlarıyla da birçok kez sorunlar yaşamıştı. LeBron James ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Kanter, son olarak da Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo ile yaşadığı tartışmayla gündeme geldi.

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