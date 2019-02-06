FETÖ'cü Enes Kanter yine gündem oldu

New York Knicks'in Londra seyahatine suikast korkusuyla katılmayarak hocasından çizik yiyen FETÖ firarisi Enes Kanter, Amerikan güreşcisi Dana Brooke ile yaşadığı ilişkiyle gündeme geldi.

FETÖ'cü Enes Kanter yine gündem oldu

FETÖ firarisi Enes Kanter, NBA'de takımı New York Knicks ile de büyük sıkıntılar yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Enes Kanter, takımının maç için Londra seyahatine kendince suikast korkusuyla gitmemişti. FETÖ firarisi, sonraki süreçte koç Fizdale'den süre alamamaya başladı.

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FETÖ'cü Enes Kanter yine gündem oldu

TALİP BULAMADI: FETÖ'cü Enes Kanter, takımı Knicks'te gönderilmesi düşünülen ilk isim haline gelse de NBA takımları arasında da pek talip bulamadı. Knicks kadrosunda artık yeri olmadığı belirtilen FETÖ zanlısı Kanter, diğer takımların yıldızlarıyla da birçok kez sorunlar yaşamıştı. LeBron James ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Kanter, son olarak da Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo ile yaşadığı tartışmayla gündeme geldi.

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FETÖ'cü Enes Kanter yine gündem oldu

TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÇİRKİN TABLO ÇİZİYOR: Türkiye'yle ilgili 'çirkin' bir tablo çizen Enes Kanter, yakın bir tarihte yaptığı açıklamada "Trump'ın kesinlikle Türkiye'de olup bitenler hakkında konuşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok insanın kaçırıldığı, hapishanede işkence gördüğü, öldürüldüğü yönünde birçok haber var" demişti.

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FETÖ'cü Enes Kanter yine gündem oldu

Enes Kanter, bu kez saha dışında aşk hayatıyla gündem oldu. FETÖ zanlısı isim, Amerikan güreşçisi Dana Brooke ile birlikte. FETÖ'cü Kanter, daha önce de Dana Brooke ve Charly Caruso ile dışarı çıkmıştı.

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