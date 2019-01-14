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FETÖ'cü çıkmıştı Komagene çiğ köftenin sahibi Murat Sivrikaya kelepçeli çıktı

FETÖ'cü çıkmıştı Komagene çiğ köftenin sahibi Murat Sivrikaya kelepçeli çıktı

İZMİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan çiğ köfte zincirinin sahibi Murat Sivrikaya, adliyeye sevk edildi.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 13:49 - Güncelleme: 14-01-2019 13:49

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cuma sabahı operasyon düzenledi.

Komagene çiğ köfte işletmeleri zincirinin sahibi olan ve aynı zamanda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararname ile kapatılan İzmir İşadamları Derneği'nin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevinde bulunan, bir süredir de hakkında FETÖ'den yakalama kararı bulunan Murat Sivrikaya, evinin önünde otomobilini hareket ettirmek üzereyken gözaltına alındı. Sivrikaya'nın üzerinden sahte kimlik çıktığı belirtildi.

Murat Sivrikaya, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Murat Sivrikaya'nın ellerindeki kelepçeler dikkat çekti. Sivrikaya hakkında tutuklama kararı çıkması bekleniyor.

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