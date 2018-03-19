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FETÖ zanlıları pirinç tarlasından çıktı

FETÖ zanlıları pirinç tarlasından çıktı

Edirne'de bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Yunanistan sınırında pirinç tarlasına saklanmış FETÖ sanıklarını yakaladı. Şahısların tamamının Bylock kullandıkları belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 20:33 - Güncelleme: 19-03-2018 20:33

EDİRNE’nin İpsala ilçesinde Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yunanistan sınırına yakın Sarcaali köyünde pirinç tarlası içerisinde FETÖ şüphelisi 8 şahıs yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve ByLock kullanıcısı F.A.(35), ByLock kaydı bulunan ve öğretmenken ihraç edilen, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan 32 yaşındaki E.A. çeltik tarlasında yakalandı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan 34 yaşındaki T.E'nin SGK'da memurken ihraç edildiği ve ByLock kaydı bulunduğu anlaşıldı.HEPSİNİN BYLOCK KAYDI VAR!

Ayrıca 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan A.Ö.(33), ByLock kaydı bulunan ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan A.C.B.(29), kapatılan bir yurdun eski müdürü olan, ByLock kaydı bulunan ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan S.B.(30), kayıp şahıs olarak aranan M.D. (30) de, pirinç tarlasında yakalanarak gözaltına alınan isimler oldu.

Tarlada yakalanan grupla birlikte olan, ancak suç ve arama kaydı bulunmayan M.D. (26), çeltik tarlası içerisinde yakalanarak, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheli M.D., adli makamlarca alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şahısların soruşturması sürüyor.

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