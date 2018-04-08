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FETÖ yalanıyla dolandırılmaktan son anda kızı kurtardı

FETÖ yalanıyla dolandırılmaktan son anda kızı kurtardı

Adana'da telefon dolandırıcılarının, kimliğinin FETÖ/PDY'ye ait evde bulunduğu yalanıyla kandırmaya çalıştığı emekli öğretmen, kızının durumu fark etmesiyle dolandırılmaktan kurtuldu

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Eklenme Tarihi: 08-04-2018 11:08 - Güncelleme: 08-04-2018 11:08

ADANA'da emekli öğretmen, dolandırılmaktan kızı sayesinde kurtuldu.  Alınan bilgiye göre, emekli öğretmen Selma Parlak Gümüş’ü telefonla arayan dolandırıcılar, kaybolan kimliğinin terör örgütü FETÖ/PDY’nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde bulunduğu yalanıyla dolandırmaya çalıştı.

BEN BAŞKOMİSER KEMAL... Edinilen bilgiye göre, evde oturan emekli öğretmen Selma Parlakgümüş'ü telefonla arayan bir kişi, kendisini 'başkomiser Kemal' olarak tanıtıp, "Senin yıllar önce nüfus cüzdanın kaybolmuş, bu da FETÖ'cülerin eline geçmiş. Biz şimdi bunlara operasyon yapacağız seni FETÖ'den kurtaracağız. Bunun için bize para yatıracaksın" dedi. Parlakgümüş'ün evde bulunan kızı telefonu alarak, arayan kişinin dolandırıcı olduğunu anlayınca telefonu kapattı. Yeniden arayan dolandırıcılar, hakaret ve küfür edip telefonu kapattı.

NASIL SENARYO YAZMIŞLAR? Kızının dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtulan emekli öğretmen, olayla ilgili bilgi almak için bankanın şubesine gitti. Bankadan ayrılan Parlakgümüş, kendisini 'başkomiser Kemal' olarak tanıtan bir kişinin aradığını belirterek, "Ben her ay maaşımı buradan çekiyorum. Bankada param varsa onu benim kimlik numaram, adım-soyadımla çekebileceklerdi. 'Senin yıllar önce nüfus kağıdın kaybolmuş, bu da FETÖ'cülerin eline geçmiş. Biz şimdi bunlara operasyon yapacağız, seni FETÖ'den kurtaracağız. Bunun için bize para yatıracaksın' deyince kızım telefonu alıp dolandırıcı olduklarını anladı" dedi.

'SON ANDA KURTULDUM'... Nüfus cüzdanının 6 yıl önce kaybolduğunu ve yenisini çıkardığını kaydeden Selma Parlakgümüş, "Benim FETÖ ile ne işim var. Benim kızım telefonu aldı 'bunlar dolandırıcı' dedi, telefonu kapattı. Onlar da arayıp küfürlü konuştular. Ben de bankaya bildirmeye geldim. Her ay bütün faturalarım buradan ödeniyor. Nereden haberleri oldu her ay 100 lira telefon faturam olduğunu, bankaya sordum, 'sizle bir irtibatları mı var' dedim. Banka görevlileri durumu polise bildirdi. Dolandırılmaktan son anda kurtuldum" diye konuştu.

 

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