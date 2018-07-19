FETÖ ve Sisi'nin bağlantısını Mehmet Görmez açıkladı

Mehmet Görmez darbeci Sisi'nin çocukları ve torunlarının FETÖ'nün Mısır'daki Selahaddin Koleji'nde okuduğunu belirtti.

Görmez, "FETÖ 1960 darbesinden sonra doğmuştur. 1980 darbesinden sonra gelişmiştir. 28 Şubat darbesinden sonra devlete yerleşmiştir" dedi.

Mehmet Görmez, Mısır darbesine değinerek Sisi'nin çocukları ve torunlarının FETÖ'nün Mısır'daki Selahaddin Koleji'nde okuduklarını açıkladı. Mehmet Görmez, dinlemelere atıf ile, ''Mısır müftüsü ile görüştükten 15 dakika sonra FETÖ'cü Mustafa Özcan arayarak onunla buluşacağımı bildiğini söyledi. Bana Mısır'ın darbecisi Sisi'nin torunları FETÖ'nün Mısır'daki Selahaddin Koleji'nde okuduğunu söyledi, aradıklarında Sisi'yi öve öve bitiremediler" dedi.