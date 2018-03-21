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FETÖ üyesi mühendisten bomba Öcalan itirafı!

FETÖ üyesi mühendisten bomba Öcalan itirafı!

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanmaları devam eden 60 sanıklı dava kapsamında ifade veren ve ev hapsine mahkum edilen işadamı M.K., ifadesinde örgütün PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la ilgili bilgi toplaması için bir elektrik mühendisini İmralı’ya gönderdiğini, mühendisin terörist başı ile görüştüğünü söyledi.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 12:40 - Güncelleme: 21-03-2018 12:40

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderilen tutuklama talep yazısında, FETÖ tarafından özel olarak Öcalan'la ilgili bilgileri toplamak adına 'Ceza İnfaz Kurumu İzleme Kurulu'nda görevlendirildiği ifade edilen bir sanığın, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştüğü, ev hapsi verilerek tahliye edilen bir işadamının ifadelerinde de yer aldı. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde süren, eski vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanıklı davada yargılanan ve 12 Ocak'taki duruşmada ev hapsi verilerek tahliye edilen işadamı M.K.'nın verdiği ek ifadede bazı detaylar dikkat çekti.

ÖCALAN'LA GÖRÜŞMÜŞLER
M.K. isimli işadamı ifadesinde, "Ş.U. sözde il imamı Cansun Sarıyıldız ve eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz tarafından cemaate yakın kişilerden belirlenen Cezaevi İzleme Kurulu'nda yer almış, hatta bu kapsamda İmralı'ya giderek PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile de görüşmüşlerdir" dedi.

SERBEST KALMIŞTI YENİDEN TUTUKLANDI
M.K.'nın ifadesinde, tutuklu yargılanırken etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilen ancak Cumhuriyet Başsavcılığının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu ev hapsinde tutulmasına karar verilen işadamı Ş.U.'nun örgütün yönlendirmesiyle 'Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu'nda görev yaptığını belirttiği yer aldı.

KORKTU HEPSİNİ SİLDİ
Sanık Ş.U.'yu tanıdığını ve elektrik mühendisi olduğunu aktaran M.K. şu ifadeleri kullandı:

"Örgütün 'İl İstişare Heyet' üyesiydi. Örgüt içinde oluşturulan Mühendisler-Üniteler Grubu'nda Mühendisler Grubu'nun başında yer alıp, bu grubun oluşumunu sağlamıştır. 2015 sonuna kadar cemaat ile bağını koparmadığını biliyorum. Hatta sosyal medyadan örgüt lehine birçok mesaj ve paylaşımlarının olduğunu biliyorum, çünkü ben de kendisini takip ediyordum. Fakat sonradan korkarak birçoğunu sildiğini fark ettim."

İMRALI'YA GİTMİŞ
M.K. 2006-2007 yıllarında aynı mütevelli heyetinde yer aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Beşevler'deki kendi villasında birçok mütevelli toplantısı yaptık. Burs, himmet, kurban toplama konularında aktif birisiydi. Ayrıca BTSO Yönetim Kurulu üyesidir ve buraya BUGİAD (kapatılan Bursa Girişimci İşadamları Derneği) kontenjanından seçildiğini biliyorum. BTSO seçimleri kapsamında cemaatin oluşturduğu özel ekibin içinde yer almıştır. Ş.U, sözde il imamı Cansun Sarıyıldız ve eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz tarafından cemaate yakın kişilerden belirlenen 'Cezaevi İzleme Kurulu'nda yer almış, hatta bu kapsamda İmralı'ya giderek PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile de görüşmüşlerdir. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanarak etkin pişmanlık yasası kapsamında şartlı tahliye edildiğini biliyorum. Bu kişinin de örgütte bu kadar aktif olmasına ve yine iddianamede gördüğüm kadarıyla pek önemli bilgi vermemesine rağmen tahliye edilmiş olması hepimizin kafasında ciddi soru işaretleri oluşturmuştur."

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Burhan Alp 21 Mart 2018 14:05 Apo neden asılmıyor? Devlet neden hala besliyor? ABD anlaşma felan hikaye...Binlerce insanın kanına girmiş bu soysuz neden korunuyor???

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