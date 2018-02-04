FETÖ tutuklusu Üsteğmen ilk duruşmada beraat etti! Tazminat alacak...

ERZURUM'un Oltu ilçesinde görev yapan Piyade Üsteğmen Mustafa A., 10 Şubat 2017 günü FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Mustafa A. hakkında 9'uncu Kolordu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından da idari soruşturma başlatıldı. Tutuklanarak cezaevine konulan Mustafa A., açığa alındı. Üsteğmen Mustafa A. hakkında Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İKİ TANIK ALEYHİNE İFADE VERDİ: Hazırlanan iddianamede iki tanık ifadesine yer verildi. Tanıklardan B.V.U., Mustafa A.'nın 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümünde okuduğu dönemde örgüt ile bağlantılı olduğunu öne sürdü. Diğer tanık E.Ç. ise Mustafa A.'nın 17/25 Aralık sonrası hükümeti eleştirdiğini iddia etti.

İLK DURUŞMAYA SEGBİS İLE BAĞLANDI: Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan Mustafa A., duruşmaya Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tanık beyanlarındaki suçlamaları kabul etmeyen Mustafa A., beraatini istedi. Sanık Avukatı Celal Zunguldak ise müvekkilinin örgüte ait ByLock programını kullanmadığını, dershanelerine gitmediğini bildirdi. Müvekkilinin Bank Asya'da hesabı olmadığını belirten Celal Zunguldak, "Müvekkilim uzun zamandır tutuklu ve buna sebep olan tek şey tanık ifadeleri. Müvekkilimin sabit hatlarla aranıp sohbete davet edilmesi söz konusu değil" dedi.

SAVCI BERAATİNİ VE TAHLİYESİNİ İSTEDİ: Duruşma savcısı mahkemeye sunduğu mütaalada, yapılan yargılamada sanığın 17/25 Aralık sonrası örgütle ilişiğini gösterebilecek bir delil olmadığı vurgulandı. Mütalaada, "Öncesinde ve yakın zamanlarda da örgütle ilişiğini gösterecek bir eylemin olmadığı, aleyhe beyanın 2004 yılına ait olduğu, aynı tarihlerde sanık lehine de beyanların bulunduğu, mevcut deliller kapsamında sanığın örgüt üyeliğine dair, yoğun, çeşitlilik ve süreklilik arz eden eyleminin tespit edilemediği, dosya içerisinde bulunan mevcut deliller kapsamında, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetine yetecek oranda her türlü kuşkudan uzak kati delil elde edilemediğinden beraatine, yargılama giderlerinin kamu üzerine bırakılmasına, sanığın tahliyesine karar verilmesi talep ve mütalaa olunur" denildi.

BERAAT VE TAZMİNAT HAKKI: Mahkeme heyeti, sanık Mustafa A.'nın ilk celsede delil yetersizliğinden beraati kararı verdi. Heyet, sanığın tutukluluk ve gözaltında kaldığını göz önünde bulundurarak beraat kararının kesinleşmesinin ardından Ağır Ceza Mahkemesi'ne tazminat isteminde bulunabileceğini kararlaştırdı.