FETÖ tutuklusu spermleri için tahliye istedi!

İfadesinde, "2014 yılında, S.'nin arkadaşı H. isimli kişi evimize geldi. Bu kişi, belediyede memur olarak çalışıyordu. S. ve H., bana 'Google Play'de bir uygulama var. Bunu senin telefonuna yükleyelim. Burada Kur'an, ayet okursun' dediler. Ben kabul etmedim. Kıyafetlerimi değiştirmek için odamdan döndüğümde telefonuma programı kurmuşlardı. 'ByLock' hesabımda S. ve H. öğretmen F. arkadaş olarak gözüküyordu. Bazen buradan gelen dini bilgileri okumadan siliyordum. 2- 3 ay bu programı kullandıktan sonra telefonumdan sildim. FETÖ, ülkemizi ve milletimizi bölmeye çalışan vatan haini bir terör örgütüdür." dedi.