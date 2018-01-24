FETÖ tutuklusu spermleri için tahliye istedi!

FETÖ tutuklusu spermleri için tahliye istedi!

Erzurum'da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski polis Ç.S.'nin avukatı, "Müvekkilimin spermleri yok olabilir" savunmasıyla tahliyesini istedi. Hınıs Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Ç.S., darbe girişiminin ardından FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 22 Kasım 2016 tarihinde meslekten ihraç edildi. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen Sağlam, 9 Ocak 2017'de tutuklanarak, cezaevine konuldu.

16
FETÖ tutuklusu spermleri için tahliye istedi!

FETÖ'nün 'sohbet toplantıları'na da katıldığı ileri sürülen Sağlam hakkında Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ç.S.'nin iddianamedeki ifadesinde, Hınıs Emniyet Müdürlüğü Lojmanları'nda 5 kişiyle birlikte kaldığını, daha sonra polis arkadaşı S.A. ile ayrı eve çıktığını söylediği kaydedildi.

26
FETÖ tutuklusu spermleri için tahliye istedi!

İfadesinde, "2014 yılında, S.'nin arkadaşı H. isimli kişi evimize geldi. Bu kişi, belediyede memur olarak çalışıyordu. S. ve H., bana 'Google Play'de bir uygulama var. Bunu senin telefonuna yükleyelim. Burada Kur'an, ayet okursun' dediler. Ben kabul etmedim. Kıyafetlerimi değiştirmek için odamdan döndüğümde telefonuma programı kurmuşlardı. 'ByLock' hesabımda S. ve H. öğretmen F. arkadaş olarak gözüküyordu. Bazen buradan gelen dini bilgileri okumadan siliyordum. 2- 3 ay bu programı kullandıktan sonra telefonumdan sildim. FETÖ, ülkemizi ve milletimizi bölmeye çalışan vatan haini bir terör örgütüdür." dedi.

36
FETÖ tutuklusu spermleri için tahliye istedi!

Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanan Ç.S., duruşmaya tutuklu bulunduğu Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanığın avukatı Yakup Taşcı, müvekkilinin etkin pişmanlık kapsamında gerekli tüm bilgileri verdiğini söyledi. Örgütün, fakir ailelerin çocuklarıyla başarılı olanları hedef aldığını belirten Taşcı, müvekkilinin gerekli teşhisleri yapabileceğini söyledi. Sanığın varikosel hastalığı olduğunu, 4 ayda bir tedavi görmesi gerektiğini belirten Taşcı, tahliye talebinde bulunarak, şunları söyledi:

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat