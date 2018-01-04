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FETÖ tutuklusu holding patronu için flaş tahliye kararı

FETÖ tutuklusu holding patronu için flaş tahliye kararı

Gaziantep'teki FETÖ soruşturması kapsamında "örgütün para kasası olduğu" iddiasıyla tutuklanan TMSF'ye devredilen Naksan Holding eski patronu Cahit Nakıboğlu sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

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Eklenme Tarihi: 04-01-2018 17:20 - Güncelleme: 04-01-2018 17:20

GAZİANTEP'te, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün para kasası olduğu iddiasıyla tutuklanan, TMSF'ye devredilen Naksan Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, sağlık sorunları nedeniyle mahkeme tarafından ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

OĞLU İLE BİRLİKTE TUTUKLANMIŞTI: Gaziantep'te geçen yıl Temmuz ayında FETÖ/PDY'nin 'para kasası' olduğu ileri sürülen Naksan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, oğlu Taner ile birlikte tutuklandı. Soruşturma kapsamında Nakıboğlu'nun da aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında, Gaziantep 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde, 'Silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından dava açıldı.

HOLDİNGİN İÇİNİ BOŞALTTI İDDİASI: 628 sayfalık iddianamede Naksan Holding bünyesinde bulunan 51 şirketin FETÖ/PDY sermayesi ile ticari alanda faaliyette bulunmak üzere kurulduğu ve örgüte ait iktisadi işletme olduğu belirtildi. Nakıboğlu ailesinin, şehrin çeşitli yerlerindeki işyeri, konut, iş hanı gibi taşınmazları satarak yaklaşık 22 milyon doları başka bir hesaba aktardığı belirtilen iddianamede, kayyum atanmasından önce de holdingin içinin boşaltıldığı bilgisine yer verildi.

EV HAPSİ VERİLEREK TAHLİYE EDİLDİ: Daha önce avukatlarının sağlık sorunları nedeniyle tahliye talebi reddedilen Cahit Nakıboğlu'nun (70) avukatları, bugün yine aynı istekle 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Talebi inceleyen mahkeme heyeti, bir süre önce anjiyo olan Cahit Nakıboğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının risk oluşturacağı gerekçesiyle, ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • YETTİ. 04 Ocak 2018 18:41 FETÖ BİRER İKİŞER DIŞARDA,SUÇSUZLAR İÇERDE.BUKADARINA DA PESS ARTIK.

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