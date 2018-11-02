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FETÖ tahliyelerinde 'bermuda şeytan üçgeni' kuruldu! Çok üst düzey güvenlikçi açıkladı...

FETÖ tahliyelerinde 'bermuda şeytan üçgeni' kuruldu! Çok üst düzey güvenlikçi açıkladı...

Burhan Kuzu'nun İranlı uyuşturucu baronu Zendaşti'yi baskıyla tahliye ettirdiği iddiası üzerine Nagehan Alçı üst düzey bir emniyetçi ile konuştu. O emniyetçi tüm emniyetin bildiği özellikle FETÖ bağlantılı tahliyelerde kurulan şeytan üçgenini ifşa etti.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 09:34 - Güncelleme: 02-11-2018 10:03

FATİH Altaylı, "Eski bir AK Parti milletvekili İranlı uyuşturucu baronu Şerif Zindaşti'nin tahliye edilmesi için savcılığa baskı yaptı" deyip Burhan Kuzu'yu işaret etti. Burhan Kuzu, "Bu yeni bir FETÖ tezgahı olabilir" diyerek yalanladı. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, üst düzey bir emniyet görevlisine Fatih Altaylı'nın Burhan Kuzu iddiasını sordu. Aldığı cevap bu tür tahliyeler özellikle de zengin FETÖ sanıklarının tahliyesiyle ilgili kurulan 'Bermuda Şeytan Üçgeni'ni ifşa etti. 

BUNA BENZER ŞEYLER ÇOK OLUYOR... Burhan Kuzu iddiasıyla ilgili çok üst düzey bir güvenlik yetkilisi ile konuştuğunu belirten Nagehan Alçı, bu kişinin kendisine şunları söylediğini aktardı: Burhan Kuzu'nun böyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum ama buna benzer olaylar çok oluyor."

BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ... "Özellikle FETÖ ile bağlantılı tahliyelerde şu an yargı ve emniyet camiasının tümünün bildiği bir Bermuda şeytan üçgeni var."

SÖZDE AK PARTİLİ POLİTKACILAR SÖZDE ATATÜRKÇÜLER... "Sözde AK Partili politikacılar ya da işadamları ile sözde Atatürkçü avukatlar ve genellikle zengin FETÖ sanıkları. Sözde diyorum çünkü bu kriminal üçgene girenlerin gerçek AK Partili ya da gerçek Atatürkçü olduğuna inanmıyorum."

Burhan kuzu 'Uyuşturucu baronunu serbest bıraktırdı' iddiasına cevap verdi...

 1-2 SENE İÇİNDE BEDELİNİ ÖDEYECEKLER... "Muhakkak 1-2 sene içinde yaptıklarının da hukuki bedeli olacağını düşünüyorum. Zindaşti benzeri FETÖ bağlantılı isimleri polisten korumak için yardım edenlerin kim olduğu biliniyor."

TAHLİYEYE SZORLAMA VE PARA... "Zaten avukatlar ve şüpheli tahliye tarihleri ortada. Hakimleri ne yapıp edip bu bermuda şeytan üçgeniyle tahliyeye zorluyorlar ya da tırnak içinde ifadeyle duygusal şekilde ikna ediyorlar diyelim. Bunların hepsi suç."

FETÖCÜLER ÖNLEM ALIYOR... "FETÖ'cüler hem AK Parti tarafını hem Atatürkçü kanadı bir şekilde kilitleyecek önlemleri alıyorlar."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Ertö 02 Kasım 2018 10:21 Hadi oradan hayinler, yağmur nere yağsa tarlayı oraya cekiyorsunuz

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