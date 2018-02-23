FETÖ şüphelisi yönetmen Bodrum'da yakalandı

TRT'da yapımcı ve yayın yönetmen iken FETÖ terör örgütüne üye olmaktan ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Erdal Dayan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Büro Amirliği'nin operasyonu sonunda saklandığı otel odasında bu sabaha karşı yakalandı.

KAÇMA HAZIRLIĞI YAPIYORMUŞ

Yunanistan'ın İstanköy (Kos) adasına mültecilerle birlikte kaçma hazırlığı yaptığı saptanan Erdal Dayan’ın polis ekipleri tarafından sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Erdal Dayan’ın öğleden sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.