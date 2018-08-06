FETÖ şüphelileri askeri yasak bölgede yakalandı!

Devriye gezen jandarma ekipleri, Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Paşaköy’deki askeri yasak bölgede 2’si kadın 5 şüpheli yakaladı.
Yapılan kimlik kontrollerinde R.Ü., E.Ü., B.K. ve E.K. hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranma kaydı bulunduğu, C.S. isimli şahsın da onlara yardım ettiği tespit edildi.
5 şüpheli gözaltına alındı.
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