FETÖ sanığına 'hukuksuz emir' cevabı

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan duruşmada, savunma yapan tutuklu sanık Oktay Erkin, Hava Harp Okulu’nda idari işlerden sorumlu astsubay olduğunu, iddianamede kalkışmadan haberi olduğuna dair bir şeyin olmadığını, bu durumu evindeyken duyduğunu, daha sonrasında okula gittiğinde, televizyonlarda açıklamaların başladığını, darbecilerin mühimmat almasını engellediğini dile getirdi.

15 Temmuz’dan sonra 1 yıl boyunca göreve devam ettiğini, hatta tanık olarak ifade verdiğini, silahlığın kapısının kilitli olduğunu ve kimsenin tek başına bu kilidi açamayacağını söyleyen Erkin, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Tutuklu sanık Serdar Bay da okul dekanının icra astsubayı olarak görev yaptığını, kalkışmaya karşı herhangi bir faaliyette bulunmadığını, tanık olacağı yerde sanık olarak davada yer aldığını ileri sürdü. Bay, kalkışmadan haberi olmadığını, sadece görevini icra ettiğini savunarak, 00.00 sıralarında televizyondan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içinde bir grubun kalkışma yaptığına dair açıklamaları gördüğünü ve TRT’de okunan bildiriyi görünce darbe olduğunu anladığını iddia etti.

Gece saat 03.00 civarı Tuğgeneral Fethi Alpay’ın dekanın odasına geldiğini ifade eden sanık Bay, Alpay’ın bir süre sonra odadan çıktığını, kendisine emir vermediğini, kendisinin de sekreterlikten ayrılarak, dinlenme odasına geçtiğini, en sağlıklı hareketin beklemek olduğuna karar verdiğini söyledi.

Sanık Bay, sabaha kadar televizyon izlediğini dile getirerek, "Kimin ne yaptığını anlamaya çalıştım. Dekanın geri gelmesini bekledim. Daha sonra dekan Ahmet Gümüş geldi, lojmana gitti ve daha sonrasında personelin eve gitmesini söyledi. Birlikten çıkış yapıp, evime gittim. Darbeyle uzaktan yakından ilgim yoktur." dedi.

EMİRLER HUKUKA UYGUNDU CEVABI



Mahkeme Başkanı Akın Gürlek'in "Olağanüstü durum var. 23.20’de dekanlık binasına girmişsin. Her şey belli, okulda kalkışma yapıldığı belli. Neden emirlere uyuyorsun?" diye sorması üzerine sanık Bay, "Hukuksuz bir emir yok. Hukuka uygun emirlerdi. Ortada darbe emri yok." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı Gürlek de "Sana göre öyle." dedi.

Tutuklu sanık Tuncay Demirci ise savunmasında, Hava Harp Okulu’nda beden eğitimi eğitmeni olarak görev yaptığını, sözleşmeli olduğunu, emrinde hiçbir personelin bulunmadığını, 15 Temmuz’da önce aracının ölçümünü yaptırdığını, hamile olan eşiyle market alışverişi yaptığını, 21.45 civarında amirinin kendisini arayarak, spor salonuna çağırdığını, herkesin salonda olduğunu gördüğünü söyledi.

Amiri İsa Öztürk’ün kendisine terör ihbarı aldıklarını söylediğini anlatan sanık Demirci, eğitim elbiselerini giydiklerini, bir süre sonra darbe söylemlerini duyduklarını, şok olduğunu, İsa Öztürk’ün kendisine darbeyle ilgilerinin olmadığını söylediğini, panik olunca aracında beklemeye başladığını, daha sonra evlerine dağıldıklarını belirtti.