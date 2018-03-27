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FETÖ sanığına 2.5 milyon liralık dava! İlginç suçlamalar..

FETÖ sanığına 2.5 milyon liralık dava! İlginç suçlamalar..

Islak İmza davasında kumpas soruşturmasında tutuklanıp serbest kalan Adli Tıp Uzmanı Gürol Berber'in 16 yıllık eşi Neval Berber boşanma davası açtı... Kendisi de FETÖ suçlamasıyla ihraç edilen Neval Berber 2.5 milyon lira tazminat 15 bin lira nafaka istedi...

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 12:41 - Güncelleme: 27-03-2018 12:41

ISLAK İmza ya da “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” kumpasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan ve yaklaşık 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye oyan eski Adli Tıp Kurumu uzmanı Gürol Berber'e, 16 yıllık eşi Neval Berber boşanma davası açtı. FETÖ’den tutuklanıncaya kadar eşine güvendiğini, ancak ilk duruşmada yaşananlar sonrası kafasında soru işaretleri oluştuğunu belirten Neval Berber, “FETÖ’yle hiçbir bağlantım olmadığı halde eşim yüzünden mesleğimden ihraç edildim. 2 milyon 500 bin lira tazminat ile çocuklarım ve kendim için 15 bin lira tedbir nafakası istiyorum” dedi.

16 YILLIK EVLİLER VE İKİ ÇOCUKLARI VAR: İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla dava açan Neval B.'nin iddialarına göre 16 yıl önce evlenen çiftin iki çocukları oldu. Hürriyet'in haberine göre Neval B., üniversiteden mezun olduktan sonra Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Narkotik Şubesi’nde Narkotik uzmanı olarak çalıştı. İddiaya göre üç yıl önce Gürol B. FETÖ/PDY terör örgütüyle ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle 23 Temmuz 2016’da tutuklandı ve çalıştığı Adli Tıp Kurumu’ndaki görevinden 29 Ekim 2016’da ihraç edildi.

ONUN YÜZÜNDEN İHRAÇ EDİLDİM: İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Gürol B. 14 Temmuz 2017 tarihinde ise tahliye edildi. Bu soruşturmaların hemen akabinde eşinin bu soruşturması delil gösterilen ve görevinden ihraç edilen Neval B.’ye takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında Neval B.’nin FETÖ’yle hiçbir ilgisinin olmadığı anlaşıldı.

FETÖ İLE İRTİBATLI OLDUĞUNA İHTİMAL VERMEDİM: Müvekkilinin, Gürol B. ile evli olduğu için işini kaybettiğini ileri süren Neval B.’nin dava dilekçesinde şu iddialara yer verdi: “Müvekkilim eşinin FETÖ’yle bağlantısı olduğuna hiçbir zaman ihtimal vermemiştir. Ancak 21 Şubat 2017 tarihli ilk duruşmada müvekkilimin mahkemede öğrendiği olaylar kafasında soru işaretlerine neden olmuş ve eşine büyük bir güvensizlik yaşamaya başlamıştır.

EVİNDE ÇIKANLARI HİÇ GÖRMEDİ: Müvekkilim eşinin Bank Asya’da parasını olduğunu öğrenmiştir. Ayrıca evinde hiç görmediği Fetullah Gülen şiir CD’si çıkmış, eşi de bunu kabul etmiştir. Bu CD’lerin evdeki diğer CD’lerin yanında değil de evin arka koridorundaki gömme dolabın içinden çıkması müvekkil için güven problemini arttırmıştır.”

EVİ TERKEDİP ANNESİNE TAŞINDI: "Müvekkil kafasındaki sorulara cevap aradı. Ancak her defasında eşi ile şiddetli tartışmalar yaşadı. Gürol B. eşine, ‘Sen bana hesap mı soruyorsun. Sana hesap vermek zorunda değilim’ diyerek olayı içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Ayrıca Gürol B.’nin hapishanede iken Peygamber Efendimizin onları ziyarete geldiğini söylemesi gibi garip ifadeler Neval B.’nin kafasında derin üzüntü ve kaygıya neden oldu. Bu tartışmalar sürerken Gürol B. çocuklarına, ‘Biz annenizle boşanıyoruz, ben bu eve bir daha gelmeyeceğim’ demesi çocuklarda derin bir travmaya neden oldu. Gürol B. evi terk ederek annesinin yanına gitti.

2.5 MİLYON TAZMİNAT İSTEDİ: Bir ay sonra annesiyle eve dönen Gürol B., ‘Senden boşanmayacağım, seni göndereceğim’ diyerek Neval B.’yi tartakladı. Tarafların boşanmasına, çocukların velayetinin anneye verilmesine ve 2 milyon 500 bin lira tazminat ile çocuklar ve kendisi için aylık 15 bin lira tedbir nafakasına hükmedilmesini istiyoruz.”

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