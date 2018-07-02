FETÖ sanığı Güven'in ölüm nedeni belli oldu

Zeki Güven'in ölüm nedeni belli oldu! Otopsisindeki ilk bulgular FETÖ'den tutuklanan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Güven'in kalp krizinden öldüğünü ortaya koydu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde hayatını kaybeden FETÖ/PDY tutuklusu eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in otopsisinin tamamlandığını belirterek, kalbe giden ana damarlardan birinin tıkalı olduğu, otopsideki ilk bulgulara göre ölüm sebebinin kalp krizi olup, rapor sonucunun beklendiğini açıkladı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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