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FETÖ sanığı Güven'in ölüm nedeni belli oldu

FETÖ sanığı Güven'in ölüm nedeni belli oldu

FETÖ'nün istihbarat ağının kilit isimlerinden Zeki Güven'in otopsisi tamamlandı. İlk bulgular FETÖ sanığı Güven'in kalp krizi nedeniyle öldüğünü ortaya koydu.

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Eklenme Tarihi: 02-07-2018 18:52 - Güncelleme: 02-07-2018 18:52

Zeki Güven'in ölüm nedeni belli oldu! Otopsisindeki ilk bulgular  FETÖ'den tutuklanan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Güven'in kalp krizinden öldüğünü ortaya koydu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde hayatını kaybeden FETÖ/PDY tutuklusu eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in otopsisinin tamamlandığını belirterek, kalbe giden ana damarlardan birinin tıkalı olduğu, otopsideki ilk bulgulara göre ölüm sebebinin kalp krizi olup, rapor sonucunun beklendiğini açıkladı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

FETÖ'nün kilit ismi cezaevinde ölü bulundu

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 02 Temmuz 2018 20:24 Aksini kim araştıracak.adlı tıp aynen adalet gibi çürümüş. Katiller ortalıkta dolaşacak. Asrin derin devlet cinayetleri son 16 yılda yaşandı. Meriçte ölen bebelerin sayısından haberdar olan yok. ALLAH'ım zalimlere kahhar isminle muamele et.Smin.

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