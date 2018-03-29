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FETÖ sanığı: ByLock'u gönül ilişkisi yaşadığım kadın tavsiye etti

FETÖ sanığı: ByLock'u gönül ilişkisi yaşadığım kadın tavsiye etti

Şanlıurfa'da FETÖ'ye ilişkin davada 'silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanık, "Gönül ilişkisi yaşadığım kadın M.A. bana 'ByLock yükle oradan haberleşelim' dedi. Ben de programı yükledim ve oradan yazıştık. Benim cemaatle hiçbir ilgim yok" dedi.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 11:31 - Güncelleme: 29-03-2018 12:15

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık E.T. ile avukatı katıldı. Sanık savunmasında, örgütle ilişkisi bulunmadığını belirterek beraat talebinde bulundu.

PROGRAMI NEDEN YÜKLEDİN?: Sanığın ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini belirten mahkeme başkanının, "Programı niçin yükledin?" sorusuna sanık, "Gönül ilişkisi yaşadığım kadın M.A bana 'ByLock yükle oradan haberleşelim' dedi. Ben de programı yükledim ve oradan yazıştık. Benim cemaatle hiçbir ilgim yok" dedi.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI: Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında ise sanığın ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya'daki hesap hareketliliği ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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