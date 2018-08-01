FETÖ ile korkutup 100 bin lira çarptılar

ZONGULDAK'ta kendini polis olarak tanıtan ve ağlarına düşürdükleri vatandaşları FETÖ bahanesiyle 100 bin lira dolandıran 2 şahıs tutuklandı.

Zonguldak'ta, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen C.K. ve İ.P., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüpheliler mahkemede verdikleri ifadenin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.