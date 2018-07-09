  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

FETÖ ihbarları yapan akademisyen bakın kim çıktı!

FETÖ ihbarları yapan akademisyen bakın kim çıktı!

Adnan Menderes Üniversitesi’nde görev yapan ve birçok kişiyi FETÖ’cü diye ihbarda bulunduğu belirtilen bir profesör KHK ile ihraç edildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-07-2018 10:52 - Güncelleme: 09-07-2018 10:52

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden yapılan açıklamada Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Tarımsal Makine Sistemleri ABD Başkanı Prof. Dr. T.D. ile üniversitede öğretim görevlisi Ö.D.’in ihraç edildiği belirtildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Soruşturma Komisyonu ve Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilen Prof. Dr. T.D.D’ın, ilgili kurullar tarafından birçok kez uyarılmasına rağmen davranışlarına devam etmesi ve ilgili davranışların ‘güvenlik zaafiyeti’ oluşturması sebebiyle ihraç edildiği bildirildi.

İFTİRA VE ŞANTAJ YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen Prof. Dr. T.D.’ın üniversite içerisinde birçok kişiyi haksız yere FETÖ’cü ve çeşitli terör örgütü mensubu suçlamalarıyla rektörlüğe ihbar ettiği ortaya çıktı.

Üniversite içerisindeki çoğu kişiyi iftira ve şantaj gibi yöntemlerle isyan ettirdiği belirtilen Prof. Dr. T.D’ın ayrıca, meslektaşlarına işyerinde mobbing uyguladığı, gizli ses kayıtları aldığı belirtildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN FETÖ ihbarları yapan akademisyen bakın kim çıktı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro