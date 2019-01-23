FETÖ firarisi Hakan Şükür ahkam kesti: Hadi ordan beceriksizler

Galatasaray'da Alan Carvalho transferi için 3 gün önce Dubai'ye giden yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, Brezilyalı golcüyü getiremeden İstanbul'a dönüyor. Transferin gerçekleşememesinin sebebi Alan Carvalho'nun yüksek maliyeti.

Ankaragücü maçında atılan 6 gole rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar, forvet transferi içn Galatasaray yönetiminden istekte bulunmuştu. Son yaşanan gelişmenin ardından Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı yöneticileri beceriksizlikle suçlarken bir eleştiri de Hakan Şükür'den geldi.

''HADİ ORDAN BECERİKSİZLER''

FETÖ firarisi Hakan Şükür, kaçtığı ABD'de ahkam kesti Hakan Şükür, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Hic kimse Galatasaray’dan büyük degil aciklamasi gelmedi mi daha beceriksizlerden. Haklisiniz o büyüklüge kesinlikle yakismayan ve kullanilmaya zemin hazirlayan bu ortamin musebbibi, aylardir bi plani olmayan sizlersiniz. Yok pahali imis,yok menejermis; Hadi ordan! Bu sözüm transfer yapilmadiya yazilmadi. Ben, hak savunma becerisinden,basin iliskilerine,oradan yapilan takviyelere ödenen sacma paralara,kime ait oldugu belli olan medyaya güvenip gündemi degistiririz mantigi ile taraftari hafife alanlara söylendi.'' ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın Alan transferinde flaş gelişme!