  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

FETÖ firarisi Hakan Şükür ahkam kesti: Hadi ordan beceriksizler

FETÖ firarisi Hakan Şükür ahkam kesti: Hadi ordan beceriksizler

Alan Carvalho transferi için Dubai'ye giden Galatasaraylı yöneticilerin Brezilyalı golcüyü getirmeden İstanbul'a dönecek olması Hakan Şükür'ün ABD'de ahkam kesmesine sebep oldu.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 23-01-2019 11:36 - Güncelleme: 23-01-2019 11:36

Galatasaray'da Alan Carvalho transferi için 3 gün önce Dubai'ye giden yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, Brezilyalı golcüyü getiremeden İstanbul'a dönüyor. Transferin gerçekleşememesinin sebebi Alan Carvalho'nun yüksek maliyeti.

Ankaragücü maçında atılan 6 gole rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar, forvet transferi içn Galatasaray yönetiminden istekte bulunmuştu. Son yaşanan gelişmenin ardından Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı yöneticileri beceriksizlikle suçlarken bir eleştiri de Hakan Şükür'den geldi.

''HADİ ORDAN BECERİKSİZLER''
FETÖ firarisi Hakan Şükür, kaçtığı ABD'de ahkam kesti Hakan Şükür, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Hic kimse Galatasaray’dan büyük degil aciklamasi gelmedi mi daha beceriksizlerden. Haklisiniz o büyüklüge kesinlikle yakismayan ve kullanilmaya zemin hazirlayan bu ortamin musebbibi, aylardir bi plani olmayan sizlersiniz. Yok pahali imis,yok menejermis; Hadi ordan! Bu sözüm transfer yapilmadiya yazilmadi. Ben, hak savunma becerisinden,basin iliskilerine,oradan yapilan takviyelere ödenen sacma paralara,kime ait oldugu belli olan medyaya güvenip gündemi degistiririz mantigi ile taraftari hafife alanlara söylendi.'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Alan transferinde flaş gelişme!

 

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN FETÖ firarisi Hakan Şükür ahkam kesti: Hadi ordan beceriksizler haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 23 Ocak 2019 12:16 Hainler çatlasada gerek futbolu gerek ahlakı ile hakan tertemiz insandır.hirsizlar varsın sevmesin.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro