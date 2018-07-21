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FETÖ firarisi Akın İpek gözaltına alındı

FETÖ firarisi Akın İpek gözaltına alındı

FETÖ'cü firari işadamı Akın İpek Londra'da gözaltına alındı. İngiltere İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin iade talebi üzerine FETÖ firarisi Akın İpek'in gözaltına alındığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 21-07-2018 15:28 - Güncelleme: 21-07-2018 15:39

FETÖ firarisi işadamı Akın İpek'in gözaltına alındığı belirtiliyor. TRT Haber'in haberine göre İngiltere İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin iade talebi üzerine FETÖ firarisi Akın İpek'in gözaltına alındığını açıkladı.

YAKALAMA KARARI VARDI
FETÖ çatı davasının firari sanığı Koza Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasının da sanıkları arasında bulunuyor. Firari Akın İpek hakkında yakalama kararları vardı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İngiltere'nin başkenti Londra'da evhapsi cezası alan FETÖ davası sanığı Akın İpek hakkında dün "Biz, 'bunlar bağımsız Türk yargısına iade edilsin' diyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

FİRARİ SANIK, LONDRA'DA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
FETÖ'nün firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, Londra'da görüntülendi.15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından, bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'dan dönmeme kararı aldığını açıklayan Akın İpek, kentteki 3 ofisinde ve kendi soyadını plakasında taşıyan lüks aracı ve şoförüyle görüntülendi.

ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURMUŞTU
İpek, "terör örgütü yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında başlatılan ceza soruşturması sırasında verilen, arama, el koyma ve kayyum atama kararları nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

İADE DURUŞMASI EYLÜL'DE
Firari FETÖ'cünün iade edilip edilmeyeceğine ise, Eylül'de Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada karar verilecek. İngiltere'de iade talepleri Dışişleri Bakanının onayı ile mahkemeye sevk ediliyor. 

Mahkemenin yakalama ve iade talebini yerinde bulması halinde karar yine Dışişleri Bakanının onayı ile uygulanıyor. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ökkeş 21 Temmuz 2018 16:33 sakın bırakmayın kaçağı,burdan kaçtı sizden kaçmasın

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