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FETÖ firarileri yol kontrolünde yakalandı

FETÖ firarileri yol kontrolünde yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki yol kontrolü sırasında kimlik sorguları yapılan iki kişinin FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında arandığı saptandı.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 23:35 - Güncelleme: 31-07-2018 23:35

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yol kontrolü sırasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin Irlamaz ve Aşağı Bozkır Mahallelerinde yaptığı yol kontrolleri sırasında kimlik sorgusu yapılan Murat Çimen (33) ve Ahmet Darıcı (51) hakkında iki ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çimen ve Darıcı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Darıcı'nın örgütün Uşak esnaf yapılanmasından sorumlu olduğu iddiasıyla arandığı, Çimen'in ise Muğla'da örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir yurtta müdürlük yaptığı belirlendi.

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