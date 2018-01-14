FETÖ emniyet amiri itiraf etti! ABD'deki evine gittimde...

Eski emniyet amiri E.Ü. ifadesinde, Amerika'da Boston Türk Başkonsolosluğunda çalıştığı dönemde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikaneye gittiğini ifade etti. Başkonsolosların örgüte ve Fetullah Gülen'e karşı tutumlarını cemaat mensuplarına aktardığını itiraf eden E.Ü, "Ben her başkonsolos değişiminde konsolosun Fetullah Gülen ve cemaatine karşı tutumu ve cemaatin faaliyetlerine yaklaşımı hususunda Nuh G'ye bilgiler aktardım." dedi.