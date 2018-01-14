FETÖ emniyet amiri itiraf etti! ABD'deki evine gittimde...

FETÖ emniyet amiri itiraf etti! ABD'deki evine gittimde...

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imam yapılanması"nda yer aldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan eski emniyet amiri, ABD'de bulunduğu döneme ilişkin itiraflarda bulundu.

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FETÖ emniyet amiri itiraf etti! ABD'deki evine gittimde...

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Kars Emniyet Müdürlüğündeki mahrem imam yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucu, İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken meslekten ihraç edilip hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ByLock kullanıcısı eski emniyet amiri E.Ü, örgüte ilişkin önemli bilgiler verdi.

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FETÖ emniyet amiri itiraf etti! ABD'deki evine gittimde...

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgütün faaliyetleri, amaçları, gelirleri, örgüt yapılanması hakkında bilgiler yer aldı.

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FETÖ emniyet amiri itiraf etti! ABD'deki evine gittimde...

Eski emniyet amiri E.Ü. ifadesinde, Amerika'da Boston Türk Başkonsolosluğunda çalıştığı dönemde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikaneye gittiğini ifade etti. Başkonsolosların örgüte ve Fetullah Gülen'e karşı tutumlarını cemaat mensuplarına aktardığını itiraf eden E.Ü, "Ben her başkonsolos değişiminde konsolosun Fetullah Gülen ve cemaatine karşı tutumu ve cemaatin faaliyetlerine yaklaşımı hususunda Nuh G'ye bilgiler aktardım." dedi.

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