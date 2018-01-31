FETÖ elebaşının yeni fotoğrafları ortaya çıktı!

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD Pensilvanya'daki çiftliğinde faaliyetlerini sürdürüyor. Gülen, çiftliğinde örgüt üyeleriyle görüşmeler yapmaya devam ediyor. Son ziyaretçileri 'Kırgız abiler'di. 'Kırgız abiler', Fethullah Gülen'e Alaattin'in sihirli lambasıyla, bayramlık kıyafetler hediye etti.
Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD Pensilvanya'daki çiftliğinde faaliyetlerini sürdürüyor. Gülen, çiftliğinde örgüt üyeleriyle görüşmeler yapmaya devam ediyor. Son ziyaretçileri 'Kırgız abiler'di. 'Kırgız abiler', Fethullah Gülen'e Alaattin'in sihirli lambasıyla, bayramlık kıyafetler hediye etti.
Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD Pensilvanya'daki çiftliğinde faaliyetlerini sürdürüyor. Gülen, çiftliğinde örgüt üyeleriyle görüşmeler yapmaya devam ediyor. Son ziyaretçileri 'Kırgız abiler'di. 'Kırgız abiler', Fethullah Gülen'e Alaattin'in sihirli lambasıyla, bayramlık kıyafetler hediye etti.
Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD Pensilvanya'daki çiftliğinde faaliyetlerini sürdürüyor. Gülen, çiftliğinde örgüt üyeleriyle görüşmeler yapmaya devam ediyor. Son ziyaretçileri 'Kırgız abiler'di. 'Kırgız abiler', Fethullah Gülen'e Alaattin'in sihirli lambasıyla, bayramlık kıyafetler hediye etti.
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