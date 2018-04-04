FETÖ duruşmasında ilginç talep: 'Hadise'yi dinleyin!'

FETÖ/PDY darbe girişimine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan, Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hacı Hüseyin Ç. ve Ali Y. katıldı. Sanıklar ve avukatları, suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.

Sanıklardan Yılmaz G.'nin duruşmadaki ifadeleri dikkat çekti. Yılmaz G., 15 Temmuz darbe gecesi Bursa'daki bir alışveriş merkezinde konser veren şarkıcı Hadise'yi dinlemeye gittiğini ifade ederek, bir sonraki duruşmada Hadise'nin şahit olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın bu talebini, dosya açısından gerekli görülmediği gerekçesiyle reddetti.