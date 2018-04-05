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FETÖ davasında şok istek: Hadise mahkemede dinlensin

FETÖ davasında şok istek: Hadise mahkemede dinlensin

Bursa'da görülen FETÖ davasında ifade veren tutuklu sanıklardan eski yüzbaşı Yılmaz Gündüz, girişimin yaşandığı gece eşi ve çocukları ile birlikte konser veren sanatçı Hadise'yi izlemeye gittiğini belirtip, Hadise'nin tanık olarak dinlenmesini istedi.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 09:08 - Güncelleme: 05-04-2018 09:08

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi İl Jandarma Komutanı olarak görev yaptığı Bursa'da, kendisini sözde sıkıyönetim komutanı olarak ilan edip talimatlar verince tutuklanan Yurdakul Akkuş'un da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu toplam 16 sanığın Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamalarına devam edildi.

Önceki gün yapılan duruşmaya tutuksuz sanıklar Hacı Hüseyin Çelenk, Ali Yasal ile sanık avukatları hazır bulundu. Mahkemede, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren Yılmaz Gündüz, yöneltilen suçlamayı bir kez daha kabul etmeyip, "Hakim Bey ben o akşam eşim ve çocuklarımla sanatçı Hadise'nin konserini izlemeye gittim. Yaşanan olaylardan hiç bir haberim yok. Masumum. Orada olduğumu söylemesi için Hadise'nin bu davada tanık olarak dinlenmesini istiyorum" dedi.

SAVCI, AKKUŞ İÇİN ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTEDİ

Duruşmada SEGBİS sistemi ile savunma yapan diğer sanıkların yöneltilen suçlamaları kabul etmediği duruşmada mütalaa veren ve tutuksuz sanıklar için beraat isteyen Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıklardan Yurdakul Akkuş için'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan ise 10-15 yıl hapis cezası talep etti.

Savcı aynı davada sanatçı Hadise'nin tanık olarak dinlenmesini isteyen, Yılmaz Gündüz ile diğer tutuklu sanıklar Murat Yıldırım, Hakan Kutkan, Ali Çiğci, Ertuğrul Yüksel, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, Mustafa Ekici, İbrahim Çetin, Duran Demir ve Kemal Şendur için ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5-10 yıl arası hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

HADİSE'NİN TANIK OLARAK DİNLENMEMESİNE KARAR VERİLDİ

Savcını mütalaasından sonra yargılamaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, sanatçı Hadise'nin tanık olarak dinlenmesine gerek olmadığını belirtip, duruşmayı erteleyerek, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini kabul etmedi.

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