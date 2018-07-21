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FETÖ davalarını etkileyen çeteye operasyon

FETÖ davalarını etkileyen çeteye operasyon

BURSA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma ve davalarda şüphelilerin lehine karar verilmesi için hakim ve savcılar üzerinde çeşitli yollarla baskı kurduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 21-07-2018 11:13 - Güncelleme: 21-07-2018 11:13

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, başta FETÖ/PDY olmak üzere çeşitli suçlarda şüphelilerin lehine karar vermeleri için hakim ve savcılar üzerinde baskı kurduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında örgüt lideri olduğu iddia edilen işadamı E.E.Ç. ve avukat O.Ö.T.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi operasyonla gözaltına aldı. Bursa, Manisa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Diyarbakır, Urfa, Konya, İzmir ve Eskişehir'de bazı soruşturma ve davaları etkilemeye çalışan, bu kapsamda 6 hakim ve savcıyla bağlantı içinde oldukları saptanan şüphelilerden 8'i, emniyetteki sorgularının ardından adilyeye sevk edildi. Şüphellierden avukat O.Ö.T., Y.Y., M.İ., H.Ö. ve B.Ö. nöbetçi mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCI İLE FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYA HESABINDA
Örgütün lideri olduğu öne sürülen E.E.T. ise gece geç saatlerde adliyeye sevk edildi. Hala görevde olan bir başsavcı ile çekilmiş fotoğrafı sosyal medya hesabında yer alan E.E.Ç., gazetecilerin sorularına cevap vermedi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 21 Temmuz 2018 11:39 Cumhurbaşkanı bizlerle alay edercesine “Darbe girişimini eniştemden öğrendim” dedikten sonra da cevapsız sorular var ve AKP iktidarı soruları cevapsız bırakmayı yeğliyor…

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