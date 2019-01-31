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FETÖ davaları öğretmene 6 yıl verildi bylock cezası da 8 yıl hapis

FETÖ davaları öğretmene 6 yıl verildi bylock cezası da 8 yıl hapis

FETÖ üyelerinin yargılanmaları devam ediyor. Kastamonu'da öğretmenler yargı önüne çıkarken Bolu'da bylock davasında karar verildi.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 02:51 - Güncelleme: 31-01-2019 02:51

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik dava kapsamında yargılanan 11 sanıktan 4'üne hapis cezası verildi. 

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilmiş hemşire Dilek Y. ile eski öğretmenler İbrahim Y, Eşref T, İsa Demircioğlu, Yeter Meryem Kurutaş, Hüseyin K, Şerafettin G. ve Hüseyin T. katıldı.

Öğretmenlere 6 yıl hapis
Mahkeme heyeti, sanıklardan Demircioğlu, Karagöz, Güleryüz ve Kurutaş'ı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. İbrahim Y, Eşref T, Hüseyin K, Şerafettin G. ve Recep Y'nin beraatine hükmeden heyet, Dilek Y. ve Hüseyin T'nin dosyalarını ise ayırdı.

Davada, 15 sanık 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı

Bolu'da bylock cezası 8 yıl
Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 20 sanıktan 15'i, 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapse mahkum edildi. 

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve yakınları hazır bulundu. Sanıkların son sözlerinin  ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar Zeynep Hazar'a 6 yıl 3 ay, Fatih Şentürk ve Soner Aksu'ya 6 yıl 6 ay 22'şer gün, Ayşe Nur Salbaş, Gökhan Sefil, Murat Bozbeşparmak ve Emre Çağlar'a 7 yıl altışar ay, Ebru Saçlı, Gülgün Dikci, Merve Bostancı, Fırat Meço ve Gökhan Bostancı'ya 7 yıl 9 ay 22'şer gün, Yakup Türkoğlu'na 8 yıl 1 ay 15 gün, Yusuf Yüce'ye ise 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Firari sanık Yusuf Yüce hakkında yakalama kararı çıkarılmasına da hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Fırat Meço, Gökhan Bostancı ve Yakup Türkoğlu'nun hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına, Emre Çağlar'ın ise hükümle birlikte tahliyesine karar verdi. 

Mahkeme heyeti, "örgüt üyeliği" suçlaması "örgüte yardım etme" aşamasında kaldığı gerekçesiyle sanık Tuncay Yıldırım'a 2 yıl 1 ay hapis cezası verirken "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık A.S'nin ise beraatine karar verdi.

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Kaynak : AA

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