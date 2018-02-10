FETÖ cezaevindeki üyelerine artık para gönderemiyor

FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün maddi sıkıntıya girdiğini öne süren avukat Murat Sultansu, önceleri cezaevindeki üyelerine maddi destek vererek onları moralize eden örgütün gün geçtikçe bu desteği veremez duruma geldiğini söyledi.

FETÖ'den tutuklu olan Mehmet Baransu’nun çocuklarına nafakayı 2 yıldır ödeyemediğini kaydeden Sultansu, “Baransu’nun eski eşinden iki çocuğu var. Biz çocuklar için nafaka davası açmıştık, kazandık. Baransu, parayı önceden ödüyordu. Cezaevindeyken dahi icra dosyasına nafaka yatırılıyordu. Ancak yaklaşık iki yıldır para ödenmiyor. Yüz bin lira değerinde ödenmemiş nafaka oluştu. Bu da, artık FETÖ’nün finansal destek sağlamadığını gösteriyor” dedi.

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