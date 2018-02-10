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FETÖ cezaevindeki üyelerine artık para gönderemiyor

FETÖ cezaevindeki üyelerine artık para gönderemiyor

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne karşı mücadele yürüten isimlerden olan avukat Murat Sultansu, örgütün cezaevindeki üyelerine para ödeyemez duruma geldiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 09-02-2018 20:54 - Güncelleme: 10-02-2018 00:25

FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün maddi sıkıntıya girdiğini öne süren avukat Murat Sultansu, önceleri cezaevindeki üyelerine maddi destek vererek onları moralize eden örgütün gün geçtikçe bu desteği veremez duruma geldiğini söyledi.

FETÖ'den tutuklu olan Mehmet Baransu’nun çocuklarına nafakayı 2 yıldır ödeyemediğini kaydeden Sultansu, “Baransu’nun eski eşinden iki çocuğu var. Biz çocuklar için nafaka davası açmıştık, kazandık. Baransu, parayı önceden ödüyordu. Cezaevindeyken dahi icra dosyasına nafaka yatırılıyordu. Ancak yaklaşık iki yıldır para ödenmiyor. Yüz bin lira değerinde ödenmemiş nafaka oluştu. Bu da, artık FETÖ’nün finansal destek sağlamadığını gösteriyor” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Fikri 09 Şubat 2018 21:19 Baransu nafaka cezasını ödeyemiyorsa onun içinde, ya hapis yatsın ya da Fb şike yaptı diye birlikte iftira attıkları uefa ya şikayet dilekçeleri yazıp birlikte kumpas kurdukları ts taraftarlarından para istesin.

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