'FETÖ borsası' iddiasıyla ilgili AK Partili o isim ifade veriyor

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar katıldığı televizyon programında Gaziantep'te FETÖ davaları üzerinden milyon dolarların döndüğünü açıklamıştı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir kayıt izlettiğini söyleyen Tayyar, videoyu izleyince Erdoğan'ın çıldırdığını söylemişti. İddialarla ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Tayyar o iddialarla ilgili Ankara Adliyesine geldi.

BAŞBAKAN YILDIRIM EN UFAK İDDİAYI ES GEÇEMEYİZ DEMİŞTİ

AK Partili Şamil Tayyar'ın 'FETÖ borsası kuruldu' iddiasıyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Kuşku varsa yargıya intikal ettirilmeli. Hassasiyet gösterilen bu konuda daha dikkatli olunmalı. FETÖ konusunda en ufak bir iddiayı es geçmemiz söz konusu değil" şeklinde konuşmuştu.

AK PARTİLİ ELİTAŞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ:

Şamil Tayyar'ın ortaya attığı "Gaziantep'te FETÖ borsası kuruldu, milyon doları veren tahliye oluyor" iddialarıyla ilgili ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan sert tepki göstererek şunları söylemişti:

“Şamil Tayyar orada bir ifade kullanıyor. ‘Ben milletvekiliyim aslında ben söylediklerim suç duyurusu niteliğindedir diyor.’ Eğer böyle bir borsa kurulmuşsa, insanlar milyon dolarla serbest bırakılıyorsa Şamil Bey’in yapması gereken savcılara gidip suç duyurusunda bulunmasıdır. Bugünlerde, sırf bu işleri sulandırabilmek adına, FETÖ ile mücadeleyi biraz gevşetebilmek adına böyle iddiaların ortaya atıldığını söyleyebiliriz. Bu, kamuoyu nezdinde olumsuz algı oluşturabilmek için yapılmış bir operasyondur” dedi.