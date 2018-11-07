FETÖ bağlantılı cinsel istismara ceza yağdı

ERZURUM'da, 15 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismarla ilgili soruşturmayı, FETÖ/PDY'nin elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen ile onun oğulları Ammar ve Selahaddin Gülen'in de olaya karışmaları nedeniyle kapattıkları iddiasıyla yargılanan 16 polis hakkında karar verildi. Sanıklardan 8'i hakkında, 6 yıl 3 ay ile 25 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Merkez Aziziye ilçesine bağlı Gezköy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan S.K., 29 Ekim 2007'de Dadaşkent Polis Merkezi'ne başvurarak birçok erkek tarafından tehdit edilerek cinsel istismara uğradığını söyledi. Psikolog raporlarına göre, 'donuk zekaya' sahip olan ve 'hafif mental retardasyon' tanısı konulan S.K.'nin isimlerini verdiği 16 kişiden 8'i tutuklandı. Yetiştirme yurduna yerleştirilen S.K., kendisini erkeklerle ilişkiye zorladıkları ve istismarda bulundukları iddiasıyla anne ve babasının da aralarında yer aldığı 85 kişinin daha adını polise söyledi. 10 yaşından itibaren karşılaştığı istismar olaylarını ve zanlıların adlarını tek tek anlatan S.K.'nin rapor haline getirilen görüşme kayıtları, polis tarafından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Yurttaki psikolog ve sosyal hizmet uzmanının yeri değiştirilirken, hakkında farklı iddialarla soruşturmalar açılan yurt müdürü de Kastamonu'ya atandı.

Cinsel istismar mağduru S.K. de Nene Hatun Kız Yurdu'ndan alınarak başka kentteki bir sığınma evine gönderildi.

BERAAT VE TAKİPSİZLİK KARARIYLA DOSYA KAPATILMIŞTI

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen ile oğulları Ammar ve Selahaddin Gülen'in de olduğu şüphelilerin dosyası ise Cumhuriyet başsavcı vekiline verildi. O dönem soruşturma kapsamında, Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen ile ilgili iktidarsız olmadığına dair rapor veren doktor da 'terör örgütü üyesi' iddiasıyla dinlemeye alındı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava, 8 Kasım 2012'de tüm sanıkların beraati ile sonuçlandı. Başsavcı vekili ise 63 kişi hakkında takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Sahte belgeler düzenlenen ve usulsüz kapatılan 'utanç dosyası', yıllar sonra yeniden açıldı. FETÖ izi çıkan dosya ile ilgili yeniden derin bir soruşturma başlatan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüzlükleri tek tek ortaya çıkardı. Yeniden başlatılan soruşturmada, 28 Kasım 2014'te ölen Seyfullah Gülen (72) için takipsizlik kararı verilirken, firari olan oğulları Ammar Gülen (36) ve Selahaddin Gülen (27) ile 16 polis hakkında, Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklardan eski emniyet müdürleri Fethi Bünet ve Murat Önemli, eski emniyet amiri Cengiz Çiçek ile eski polis memurları Muhsin Pala ve Aydın Ergün bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, tutuksuz sanıklardan eski emniyet müdürü Abdullah Güler, Murat Koçyiğit, Mehmet Hilmi Sevimlican, İbrahim Nuhoğlu, Fatih Akeroğlu, Ünal Doğruel, Adem Baysal, Okan Ölmez, Hüseyin Keküllüoğlu, Ahmet Fatih Bayrakçı ve Sedat Ekinci ise katılmadı. Sanıklar haklarındaki suçlamaları reddedip beraat talebinde bulundu.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti verdiği kararda, sanıklardan Cengiz Çiçek ve Abdullah Güler'i 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'usulsüz dinleme' suçlarından ayrı ayrı 10'ar yıl ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ise 5'er yıl olmak üzere toplam 25'er yıl hapse mahkum etti. Murat Önemli'yi 'usulsüz dinleme'den 10 yıl ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, Muhsin Pala, Ünal Doğruel, Aydın Ergün ve Fatih Akeroğlu'na 'silahlı terör örgütüne üye olmak'tan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Fethi Bünet'i 'silahlı terör örgütüne üye olmak'tan 10 yıl ve 'görevi kötüye kullanmak'tan 1 yıl 3 ay hapse çarptıran heyet, diğer sanıklar Adem Baysal, Okan Ölmez, Hüseyin Keküllüoğlu, Murat Koçyiğit, Mehmet Hilmi Sevimlican, Ahmet Fatih Bayrakçı, İbrahim Nuhoğlu ve Sedat Ekinci hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

Heyet ayrıca, tutuklu sanıklar Cengiz Çiçek, Fethi Bünet ve Murat Koçyiğit'in tutukluluk halinin devamına, Aydın Ergün ve Muhsin Palan'ın ise hükümle tahliyelerine karar verdi.

Sanıklar arasında yer alan Fetullah Gülen'in yeğenleri Ammar Gülen ve Selahaddin Gülen'in ABD'ye kaçtığı ve bu ülkeden iadeleri için geçen 18 Mayıs'ta yapılan başvuruya henüz yanıt verilmediği belirtildi.