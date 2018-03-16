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FETÖ ağzıyla soru soran gazetecinin kimliği belli oldu

FETÖ ağzıyla soru soran gazetecinin kimliği belli oldu

Kazakistan’ın başkenti Astana’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, FETÖ ağzıyla soru soran yerel gazetecinin kim olduğu merak konusu olmuştu. FETÖ ağzı ile soru soran Kazak gazeteci Baglan Omarov FETÖ tarafından kurulan Kazak Türk Lisesi Mezunu.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 15:21 - Güncelleme: 16-03-2018 15:21

Kazakistan’ın başkenti Astana’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, Baglan Omarov isimli gazeteci, FETÖ ağzı ile bir soru sordu. Gazeteci, Çavuşoğlu'na Afrin harekatının Suriye'nin egemenliğine zarar verip vermediğini ve FETÖ şüphelisi iş adamını kaçırma girişimine Türk diplomatlar dahil olup olmadığı konusunda 2 soru sordu.

Çavuşoğlu ise “FETÖ ağzı ile sorulan bu soruya cevap vermiyorum” şeklinde yanıt vermesi Kazak gazetecinin kimliği hakkında soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısını sabote etmeyen çalışan Kazak kökenli bir gazetecinin fanatik bir FETÖ'cü olduğu belirlendi.

FETÖ OKULLARINDAN MEZUN FANATİK BİR ÖRGÜT ÜYESİ
FETÖ ağzı ile soru soran Kazak gazeteci Baglan Omarov FETÖ tarafından kurulan Kazak Türk Lisesi Mezunu.

SOSYAL MEDYA'DAN DA FETÖ PAYLAŞIMLARI YAPIYOR
Sosyal medya hesabından sürekli olarak FETÖ propagandası yapan Baglan Omarov'un FETÖ'nün medya imamı Abdulhamid Bilici'yi takip etmesi dikkat çekiyor.

Facebook hesabından FETÖ'nün kara propagandasına hizmet eden paylaşımlarda bulunan Omarov, FETÖ okulundan mezun olduktan sonra birçok gazetede çalışarak örgüte hizmet etmeye devam ettiği belirtiliyor.

KAZAK YETKİLİLER UYARILDI
Basın toplantısını sabote etmeye çalışan Kazak kökenli provokatör gazeteci hakkında Kazakistan yetkililerinin uyarıldığı öğrenildi. Uzun süredir FETÖ ile mücadele eden Kazakistan yönetimi 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgütün okullarının kapatılması konusunda harekete geçmişti. Örgüt yöneticileri Kazakistan'dan Kırgızistan'a kaçarken FETÖ okullarından mezun çok sayıda Kazak kökenli FETÖ mensubunun ülkede faaliyet göstermeye devam ettiği biliniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • aykan 16 Mart 2018 17:16 ee bakan berat Albayrak ta fetö ftih koleji mezunu

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