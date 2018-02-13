Fethullah Gülen gelince kalacaktı el konulan malikaneye bakın

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen için inşa edildiği ileri sürülen malikaneye tedbiren el konuldu. 17 dönüm arazide kurulu ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip malikanede yarı olimpik yüzme havuzu ve spor sahaları da bulunuyor.

Fethullah Gülen gelince kalacaktı el konulan malikaneye bakın

Bursa Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'ndeki bir malikanenin, "FETÖ elebaşı Gülen için yaptırıldığı" iddiaları üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, bir gazetede yer alan "FETÖ'ye lüks malikane yapmışlar" haberi ve FETÖ/PDY ile ilgili açılan davada tutuksuz yargılanan iş adamı S.Ş. hakkında bilgisine başvurulan bir kişinin, "Mudanya Devlet Hastanesinden Bademli'ye giderken Çınaraltı Evleri villalarının bitişiğinde, taş duvarlarla çevrili çok büyük bir malikane var, orada araba satan firmanın sahipleri yaşıyor, bu şahısların FETÖ'cü olduğunu biliyorum, Fetullah Gülen'in de Türkiye'ye gelince bu malikanede kalacağına dair söylentiler var." ifadelerini ihbar kabul ederek soruşturma başlattı.

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Fethullah Gülen gelince kalacaktı el konulan malikaneye bakın

İncelemede, malikanenin örgüt elebaşı Fetullah Gülen için yapıldığını, burada FETÖ/PDY üyelerinin toplantı ve faaliyetlerde bulunduklarını tespit eden Cumhuriyet Başsavcılığı, iş adamı S.Ş'ye ait otomotiv firmasının üzerine kayıtlı eve el konulması için Bursa 3. Sulh Ceza Mahkemesine talepte bulundu.

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Fethullah Gülen gelince kalacaktı el konulan malikaneye bakın

Mahkeme, soruşturmaya konu Mudanya ilçesindeki malikaneye, üçüncü kişilere satılması ve devrinin önlenmesi amacıyla tedbiren el konulmasını kararlaştırdı.

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Fethullah Gülen gelince kalacaktı el konulan malikaneye bakın

Uludağ manzaralı, yaklaşık 17 dönüm arazide kurulu ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip malikanenin içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu ve spor sahaları da bulunuyor.

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