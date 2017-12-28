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Fethullah Gülen din mi değiştiriyor? 11 Aralık konuşması olay

Fethullah Gülen din mi değiştiriyor? 11 Aralık konuşması olay

Türkiye gazetesinin yazarı Fuat Uğur, teröristbaşı Gülen iddiası ile şaşırttı. Uğur 'Başlığı görüp sanıyorsunuz ki bu gerçek değil ve altından bir ironi çıkacak. Böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz' diyor ve bakın neler yazıyor.

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Eklenme Tarihi: 28-12-2017 08:52 - Güncelleme: 28-12-2017 09:17

Türkiye gazetesinin yazarı Fuat Uğur, köşesinde "Fetullah Gülen din değiştirmeye karar verdi" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Okuyanın şaşırdığı başlık için Fuat Uğur bir uyarı da koymuş.

"Başlığı görüp sanıyorsunuz ki bu gerçek değil ve altından bir ironi çıkacak. Böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz" diyen Fuat Uğur Gülen'in, FETÖ’cülere bulundukları ülkelerde entegre olmalarını, onların kiliselerine gitmelerini tavsiye ettiğini söyledi.

Uğur, "Hristiyanlık, Musevilik ve İslamiyetin tek başlık altında toplandığı semavi dinler adına bir üniversite açma fikri Fetullah Gülen’in on yıllardır ısıtıp ısıtıp milletin önüne sunduğu 'Dinlerarası Diyalog' projesinin ikinci aşamasını oluşturmakta" dedi.

OLAY CİDDİ İLK ADIMI ATTI

Fuat Uğur'un yazısındaki iddia şu şekilde;

"Başlığı görüp sanıyorsunuz ki bu gerçek değil ve altından bir ironi çıkacak. Böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Olay ciddi, Fetullah Gülen tebaasının dinini değiştirmek için ilk adımını attı. Bunu nereden biliyoruz? 11 Aralık 2017 tarihli konuşmasından.

FETÖ elebaşı, konuşmasının 10.40’ıncı dakikasında önce inceden inceye meseleye giriş yapıyor. FETÖ’cülere bulundukları ülkelerde entegre olmalarını, onların kiliselerine gitmelerini tavsiye ettikten sonra şöyle diyor:

'…verirseniz alacağınız nice şeyler vardır. Belki onlardan alacağınız şeyler, vereceğiniz şeyleri verme adına bir yol açma demektir.'

16.06’dan itibaren de FETÖ mensuplarına Almanya’nın bağrını açtığını, Hollanda’nın onu takip ettiğini, Fransa’da yine böyle bir açılım olduğunu belirterek meseleyi Vatikan’ın merkezinin bulunduğu İtalya’ya kadar getiriyor ve dilinin altındaki baklayı çıkarıyor:

'Buralarda sizi tehlikesiz görme var esasen. Böylece hemen bütün Batı’da belki İtalya’da da olacak bu. Gelip diyor ki size falan yerde semavi bu dinler adına bir üniversite açalım diyor.'

GÜLEN'İN PROJESİNİN İKİNCİ AYAĞI BU...

Özetleyelim, Hristiyanlık, Musevilik ve İslamiyetin tek başlık altında toplandığı semavi dinler adına bir üniversite açma fikri Fetullah Gülen’in on yıllardır ısıtıp ısıtıp milletin önüne sunduğu 'Dinlerarası Diyalog' projesinin ikinci aşamasını oluşturmakta.

FETÖ elebaşı, dediğimiz gibi öteden beri İbrahimî bir din oluşturma çabasını gizliyordu. Ona göre evvelden Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet yoktu. Yalnızca Hazreti İbrahim’in dini vardı. Ancak Hazreti İbrahim’in dininden sonra farklı 'yollar' ortaya çıktı ve diğer dinler türedi.

DOKUZ TALAKLA BOŞANMA

Fetullah Gülen bu durumu 'Dokuz talakla boşanma' olarak adlandırıyor ve 25.48’inci dakikadan sonra bakın nasıl anlatıyor:

'Dokuz talakla boşsun. Dokuz olmuyor ki üç talakla boş oluyorsun. Bu üç talakla boşanmış şeyler (Peygamberlerimizi kastediyor ŞEY sözcüğüyle) o başkalarının kapısını, öbür alan başkalarının kapısını, öbür alan başkalarının kapısını çalmak suretiyle yine o Talak-ı Selase ile boşanma mevzundaki sonuca bağlayalım. Değişik şekilde Zevc-i Aherler yapıldı. Onca Zevc-i Aher’den sonra bence yeniden bunların bir araya gelip izdivaç yapmaları lazım.'

ASLINDA ŞUNU DEMEK İSTİYOR

Yukarıdaki sapıkça konuşmayı bazılarınız anlamış olabilir. Ama biz bir de TÜRKÇE anlatalım. Diyor ki iblis:

Hazreti İbrahim’in dini tüm insanlığa hizmet ederken diğer peygamberler ve ümmetleri bu dinden Tâlâk-ı Selase ile boşandılar ve 'Zevc-i Âher'lerle (Başka eşlerle-dinlerle) bir araya geldiler. Bu peygamberlerin, yani Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed’in boşanma ve diğer eşlerle olma durumunu artık bir sonuca bağlayalım ve bunların yeniden bir araya gelip izdivaç yapmalarını sağlayalım. Yeter bunca ayrı yaşamak, artık geriye dönebilirsiniz. Bu izdivacı gerçekleştirmek, gelecek adına çok önemlidir.

İşte sözünü ettiği üniversite bu DİNLERARASI İZDİVACIN YENİDEN YAPILMASI için zemin hazırlayacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • alim25 28 Aralık 2017 10:27 Ancak, iblis bu izdivaçda erkeğin ve kadının kim(ler) olduğunu belirtmemiş; kendisi pensilvanyada conilerin himayesine girdiğine göre sanırım kendisi pensilvanya sarayının hanımefendisi olduğu kabullenmiş durumda, yazıklar olsun!

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KİMDİR ?
Fetullah Gülen
FETULLAH GÜLEN KİMDİR?

Fetullah Gülen, 27 Nisan 1941'de, Erzurum ili, Hasankale (Pasinler) ilçesi, Korucuk köyünde dünyaya geldi. 1946 yılında ilkokula başladı ancak babasının 1949 yılında Alvar Köyü'ne imam olması ve ailesinin oraya ta

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