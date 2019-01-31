Fethiye'de ki olay yasak aşk çıktı kardeşinden şüphelenince



Muğla'nın Fethiye ilçesinde Serdal İ.'nin, bir barda arkadaşıyla oturan Fatma Tangaz'ı tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahı başına dayayıp, ateşleyerek intihar ettiği olayla ilgili polisin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Fethiye'de seracılık yapan evli ve 2 çocuk babası Serdal İ.'nin, aşk yaşadığı ileri sürülen Tangaz'ı, kendisi gibi seracılık yapan ve evli olan kardeşi Durmuş İ. (37) ile de ilişkisi olduğundan şüphelendiği için öldürdüğü üzerinde durulduğu belirtildi.

Bu arada, Serdal İ.'nin Tangaz'ın başına 6 el ateş ettiği belirlendi. Fatma Tangaz ile Serdal İ.'nin cesetleri otopsi için Muğla Adil Tıp Kurumu'na gönderildi.

OLAY, GÜVENLİK KAMERASINDA

​Bu arada olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Serdal İncedayı'nın yanına gittiği Tangaz'ı belinden çıkardığı tabancayla vurduğu, ardından da intihar ettiği görüldü.