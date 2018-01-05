Fethi Sekin kimdir eşi nereli İzmir şehidinin yıllar önceki fotoğrafına bakın

İZMİR'de yaşanan terör saldırısı sonrasında canı pahasına mücadele eden ve büyük felaketi önleyen Fethi Sekin için anma töreni yapılacak. Herkesin merak ettiği isim olan şehit polis Fethi Sekin'in hayatına gelin hep birlikte bakalım.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi’nde motosikletli ’Şahinler Timi’nde görev yapan Fethi Sekin aslen Elazığlıdır. Rabia Sekin ile evli olan Fethi Sekin 16 yaşında Tolunay, 15 yaşında Dila, 8 yaşında Nisa adında 3 çocuğu vardır. Sekin İzmir’deki hain terör saldırısında teröristlerle mermisi bitine kadar çatıştı teröristlerden birini öldürdü, kendisi de şehit oldu.

ÖLMEDEN 55 GÜN ÖNCE ANNESİNİ KAYBETTİ! Katliamı önlerken şehit olan Elazığ Baskil doğumlu şehit trafik polisi Fethi Sekin’in Elazığ’ın Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Şehit polis Sekin’in 62 yaşındaki annesi Hatun Sekin’ini ölümünden 55 gün önce kanserden dolayı kaybettiği ve 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin’in de eşini kaybetmesinden sonra İzmir’deki oğlunun yanına gittiği belirtildi. 6 kardeşi olan ve 8 yıldır İzmir’de bulunan şehit polis memuru Fethi Sekin’in cenazesinin de Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyünde toprağa verilmişti.

FETHİ SEKİN'İN EŞİ: ONUNLA GURUR DUYUYORUM

Fethi Sekin'in eşi şehit olduktan sonra yaptığı açıklamada gözyaşlarına hakim olamamıştı. Eşiyle gurur duyduğunu söyleyen Rabia Sekin, "Eşimle gurur duyuyorum. Çocuklarımın babasız kalmasına üzülüyorum. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullanmıştı.

ANMA TÖRENİ YAPILACAK

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına kahramanca davranıp önleyen şehit Polis Memuru Fethi Sekin için Cuma günü Demokrasi Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek. Törene şehit polisin ailesinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılacak.

Fethi Sekin'in yıllar öncesine ait fotoğrafı ortaya çıktı. Polis okulundan mezun olan Fethi Sekin'in fotoğrafını görenler gözyaşlarına hakim olamadı.