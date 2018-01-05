  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Fethi Sekin kimdir eşi nereli İzmir şehidinin yıllar önceki fotoğrafına bakın

Fethi Sekin kimdir eşi nereli İzmir şehidinin yıllar önceki fotoğrafına bakın

Fethi Sekin kimdir aslen nereli kaç yaşında? Bundan tam bir yıl önce İzmir'de şehit olan Fethi Sekin'in özel hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Şehit edilmesinin üzerinden bir yıl geçen Fethi Sekin'in eşi ve çocuklarıyla ilgili tüm detaylar internethaber'de.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-01-2018 08:47 - Güncelleme: 05-01-2018 08:47

İZMİR'de yaşanan terör saldırısı sonrasında canı pahasına mücadele eden ve büyük felaketi önleyen Fethi Sekin için anma töreni yapılacak. Herkesin merak ettiği isim olan şehit polis Fethi Sekin'in hayatına gelin hep birlikte bakalım.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi’nde motosikletli ’Şahinler Timi’nde görev yapan Fethi Sekin aslen Elazığlıdır. Rabia Sekin ile evli olan Fethi Sekin 16 yaşında Tolunay, 15 yaşında Dila, 8 yaşında Nisa adında 3 çocuğu vardır. Sekin İzmir’deki hain terör saldırısında  teröristlerle mermisi bitine kadar çatıştı teröristlerden birini öldürdü, kendisi de şehit oldu. 

ÖLMEDEN 55 GÜN ÖNCE ANNESİNİ KAYBETTİ! Katliamı önlerken şehit olan Elazığ Baskil doğumlu şehit trafik polisi Fethi Sekin’in Elazığ’ın Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Şehit polis Sekin’in 62 yaşındaki annesi Hatun Sekin’ini ölümünden 55 gün önce kanserden dolayı kaybettiği ve 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin’in de eşini kaybetmesinden sonra İzmir’deki oğlunun yanına gittiği belirtildi. 6 kardeşi olan ve 8 yıldır İzmir’de bulunan şehit polis memuru Fethi Sekin’in cenazesinin de Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyünde toprağa verilmişti.

FETHİ SEKİN'İN EŞİ: ONUNLA GURUR DUYUYORUM

Fethi Sekin'in eşi şehit olduktan sonra yaptığı açıklamada gözyaşlarına hakim olamamıştı. Eşiyle gurur duyduğunu söyleyen Rabia Sekin, "Eşimle gurur duyuyorum. Çocuklarımın babasız kalmasına üzülüyorum. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullanmıştı.

ANMA TÖRENİ YAPILACAK

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına kahramanca davranıp önleyen şehit Polis Memuru Fethi Sekin için Cuma günü Demokrasi Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek. Törene şehit polisin ailesinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılacak.

Fethi Sekin'in yıllar öncesine ait fotoğrafı ortaya çıktı. Polis okulundan mezun olan Fethi Sekin'in fotoğrafını görenler gözyaşlarına hakim olamadı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Fethi Sekin kimdir eşi nereli İzmir şehidinin yıllar önceki fotoğrafına bakın haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ALİ 05 Ocak 2018 09:08 ALLAH RAHMET ETSİN ŞEHİDİMİZE

    CEVAP YAZ 0 3
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat