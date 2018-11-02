Ferzan Özpetek'in filmi pornografik mi yoksa erotik mi? Yeni tartışma

FERZAN Özpetek'in yeni gösterime giren filmi 'Napoli'nin Sırları' içindeki sevişme sahnesi nedeniyle tartışma konusu oldu. Hem eleştirmenler hem de izleyiciler 'pornografik mi, yoksa erotik mi?' konusunda ikiye ayrıldı.

Ferzan Özpetek'in filmi pornografik mi yoksa erotik mi? Yeni tartışma

26 Ekim Cuma günü vizyona giren, Ferzan Özpetek filmi "Napoli'nin Sırrı", sevişme sahnesi ile sinema eleştirmenlerinin olduğu kadar izleyicinin de 'pornografik mi, yoksa erotik mi?' konusunda ikiye ayrılmasına neden oldu.

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Ferzan Özpetek'in filmi pornografik mi yoksa erotik mi? Yeni tartışma

"Napoli'nin Sırrı" filmi, baş karakterler 'Adriana' (Giovanna Mezzogiorno) ile 'Andrea’nın (Alessandro Borghi) sevişme sahnesiyle olay yarattı. İtalyan eleştirmenlerce "Paris'te Son Tango'dan bu yana en cesur sahne olarak nitelendirilen sevişme sahnesi, Türkiye'deki sinema izleyicisini de ikiye böldü. Kimileri 'pornografik' olarak değerlendirirken, kimileri de 'erotizmin doruğa çıktığı sahne' yorumunda bulundu.

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Ferzan Özpetek'in filmi pornografik mi yoksa erotik mi? Yeni tartışma

"TUTKUNUN İZLEYİCİYE GEÇMESİ ÇOK ÖNEMLİYDİ"... Yönetmen Ferzan Özpetek, filmdeki bu sahneleri çekerken çok zorlandığını belirterek, "Başrol oyuncusu Giovanna Mezzogiorno'nun canlandırdığı 'Adriana'nın, hikayenin gelişimi açısından karşısındaki erkeği gerçekten arzulaması ve bu tutkunun izleyiciye geçmesi çok önemliydi" dedi.

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Ferzan Özpetek'in filmi pornografik mi yoksa erotik mi? Yeni tartışma

"HAYATIMIZ BOYUNCA BİR DAHA BÖYLE SAHNE ÇEKEMEYİZ"... Her iki oyuncu için dublör kullanmak üzere önlemini aldığını ancak buna gerek kalmadığını dile getiren Özpetek, "Saatler süren çekim sonrası tüm ekibe 'Hayatımız boyunca bir daha böyle sahne çekemeyiz' dediğim bir işe imza attık" ifadelerini kullandı

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