Ferrari 488 Pista, Türkiye’deki ilk iki müşterisine teslim edilecek

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, Tofaş çatısı altındaki Fer Mas’ın temsil ettiği Ferrari, merakla beklenen yeni modelini Türkiye'de satışa çıkardı.

Ferrari 488 Pista, Türkiye’deki ilk iki müşterisine teslim edilecek

Ferrari 360 Challenge, 430 Scuderia ve 458 Speciale’deki V8 geleneğinin son temsilcisi olan Ferrari 488 Pista, yarış pistlerinde boy gösteren Ferrari 488 Challenge’dan aldığı birçok teknik özellik, donanım ve teknolojiyle tam anlamıyla gündelik hayatta kullanılabilecek bir yarış otomobili olarak geliştirildi. Ferrari 488 Pista, ilk iki müşterisine şubat ayı içerisinde teslim edilecek.

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Ferrari 488 Pista, Türkiye’deki ilk iki müşterisine teslim edilecek

Otomobilin teknik özelliklerinden ziyade fiyatı ve vergileri daha da dikkat çekiyor. 488 Pista’yı Türkiye’de satın alan ilk iki şanslı kişi 5 milyon 147 bin 805 TL’lik etiket fiyatını göze aldılar. Bu fiyatın 2.684.644 TL’sinin %160’lık ÖTV ve 785.258 TL’sinin %18 KDV olduğunu da hatırlatmak da fayda var. Bu otomobilin senelik Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ise 25 bin 54 TL!

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Ferrari 488 Pista, Türkiye’deki ilk iki müşterisine teslim edilecek

Ferrari 488 GTE ve 488 Challenge yarış otomobillerinden türetilen 488 Pista, 488 GTB'den 90 kg daha az olan 1280 kg'lik ağırlığına karşın 50 HP daha güçlü olan motoruyla da dikkat çekiyor.

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Ferrari 488 Pista, Türkiye’deki ilk iki müşterisine teslim edilecek

2016 ve 2017 yıllarında Engine of the Year (Yılın Motoru) ödülünü kazanan bu motor, 488 Pista'da litre başına 185 HP güç üretirken, otomobilin 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,85 saniyede ulaşmasını sağlıyor.

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