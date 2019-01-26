Ferrari 488 Pista, Türkiye’deki ilk iki müşterisine teslim edilecek

Ferrari 360 Challenge, 430 Scuderia ve 458 Speciale’deki V8 geleneğinin son temsilcisi olan Ferrari 488 Pista, yarış pistlerinde boy gösteren Ferrari 488 Challenge’dan aldığı birçok teknik özellik, donanım ve teknolojiyle tam anlamıyla gündelik hayatta kullanılabilecek bir yarış otomobili olarak geliştirildi. Ferrari 488 Pista, ilk iki müşterisine şubat ayı içerisinde teslim edilecek.

Otomobilin teknik özelliklerinden ziyade fiyatı ve vergileri daha da dikkat çekiyor. 488 Pista’yı Türkiye’de satın alan ilk iki şanslı kişi 5 milyon 147 bin 805 TL’lik etiket fiyatını göze aldılar. Bu fiyatın 2.684.644 TL’sinin %160’lık ÖTV ve 785.258 TL’sinin %18 KDV olduğunu da hatırlatmak da fayda var. Bu otomobilin senelik Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ise 25 bin 54 TL!