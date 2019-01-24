Fernandao için çılgın karşılama

Bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor'da forma giyen Brezilyalı golcü Fernandao, ülkesinin Bahia takımına transfer oldu. Brezilyalılar, Fernandao'yu çılgınlar gibi karşıladı. Öte yandan Fernandao için havaalanında çok sayıda Bahia taraftarı toplandı. O anlar kameralara yansıdı.

Bahia Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki golcü oyuncu ile 2020 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı ve 20 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.

Spor Toto Süper Lig'de 2014-15 sezonunda Bursaspor, 2015-18 sezonları arasında ise Fenerbahçe'de forma giyen Fernandao, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi El Wehda'da görev almıştı.

Bahia formasını 2013 yılında da giyen Fernandao, o dönem 41 maçta 18 kez ağları sarsmıştı.