Fermuarı patlayınca katıldığı davette rezil oldu iç çamaşırlı halini bakın nasıl paylaştı

39 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve Tv sunucusu Michelle Heaton, önceki akşam özel bir gala gecesine katıldı. Makyajını tazelemek için tuvalete giden Heaton, elbisesinin fermuarının patladığını görünce arkadaşına fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih etti. Gecesi zehir olan Heaton'un sosyal medyada fotoğrafı paylaşması üzerine tepkiler yağdı.
Arkasını dönük bir şekilde paylaştığı fotoğrafın altına Heaton'un hayranları tepki gösterdi. Kilolu yorumlarından ziyade cesur pozlarıyla da tanınan şarkıcının bu fotoğrafı reklam amaçlı düşünenler de var.
Michelle Heaton yardım amacıyla düzenlenen ve ünlülerin akın ettiği gece için şık bir kıyafet tercih etmişti.
Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına, aslında şanslı olduğunu çünkü yanında yedek elbise de getirdiğini belirtti. Michelle Heaton, gecenin geri kalanına kırmızı bir elbiseyle devam etti.
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