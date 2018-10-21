Fermuarı patlayınca katıldığı davette rezil oldu iç çamaşırlı halini bakın nasıl paylaştı

İngiliz şarkıcı ve Tv yıldızı Michelle Heaton, önceki akşam katıldığı bir davette her şey yolunda giderken birden fermuarının patlaması sonucu gecesi kabusa dönüştü. Heaton o anı sosyal medyada paylaşınca olanlar oldu.

Fermuarı patlayınca katıldığı davette rezil oldu iç çamaşırlı halini bakın nasıl paylaştı

39 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve Tv sunucusu Michelle Heaton, önceki akşam özel bir gala gecesine katıldı. Makyajını tazelemek için tuvalete giden Heaton, elbisesinin fermuarının patladığını görünce arkadaşına fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih etti. Gecesi zehir olan Heaton'un sosyal medyada fotoğrafı paylaşması üzerine tepkiler yağdı.

121
Fermuarı patlayınca katıldığı davette rezil oldu iç çamaşırlı halini bakın nasıl paylaştı

Arkasını dönük bir şekilde paylaştığı fotoğrafın altına Heaton'un hayranları tepki gösterdi. Kilolu yorumlarından ziyade cesur pozlarıyla da tanınan şarkıcının bu fotoğrafı reklam amaçlı düşünenler de var.

221
Fermuarı patlayınca katıldığı davette rezil oldu iç çamaşırlı halini bakın nasıl paylaştı

Michelle Heaton yardım amacıyla düzenlenen ve ünlülerin akın ettiği gece için şık bir kıyafet tercih etmişti.

321
Fermuarı patlayınca katıldığı davette rezil oldu iç çamaşırlı halini bakın nasıl paylaştı

Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına, aslında şanslı olduğunu çünkü yanında yedek elbise de getirdiğini belirtti. Michelle Heaton, gecenin geri kalanına kırmızı bir elbiseyle devam etti.

421
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro