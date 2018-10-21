Fermuarı patlayınca katıldığı davette rezil oldu iç çamaşırlı halini bakın nasıl paylaştı

İngiliz şarkıcı ve Tv yıldızı Michelle Heaton, önceki akşam katıldığı bir davette her şey yolunda giderken birden fermuarının patlaması sonucu gecesi kabusa dönüştü. Heaton o anı sosyal medyada paylaşınca olanlar oldu.

39 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve Tv sunucusu Michelle Heaton, önceki akşam özel bir gala gecesine katıldı. Makyajını tazelemek için tuvalete giden Heaton, elbisesinin fermuarının patladığını görünce arkadaşına fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih etti. Gecesi zehir olan Heaton'un sosyal medyada fotoğrafı paylaşması üzerine tepkiler yağdı. Twitter

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Arkasını dönük bir şekilde paylaştığı fotoğrafın altına Heaton'un hayranları tepki gösterdi. Kilolu yorumlarından ziyade cesur pozlarıyla da tanınan şarkıcının bu fotoğrafı reklam amaçlı düşünenler de var. Twitter

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Michelle Heaton yardım amacıyla düzenlenen ve ünlülerin akın ettiği gece için şık bir kıyafet tercih etmişti. Twitter

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