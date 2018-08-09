Ferit Şahenk'in tek mirasçısı olan kızı Defne Şahenk kimdir?

Doğuş Grubu, Garanti Bankası ve NTV'nin sahibi olan Ferit Faik Şahenk aslen Niğdeli. Babası ünlü işadamı Ayhan Şahenk'in ölümünün ardından şirketlerin başına geçen Ferit Şahenk 54 yaşında. Türkiye'nin en zenginleri listesinde yer alan Ferit Şahenk'in şahsi serveti 2017 yılı itibarıyla 2.1 milyar dolar.

Ferit Şahenk'in kızı Defne Şahenk

Ferit Şahenk'in yabancı eşinin ismi Diana Şahenk. Ferit Şahenk ile karısı Diana Şahenk'in 1989 yaptıkları evliliklerinden Defne Şahenk adında bir kızları var. Şahenk ailesinin tek mirasçısı Defne Şahenk.

İsviçre’deki The American School’dan 2016 yılında mezun olan Defne Şahenk, koruma ordusuyla geziyor. Harvard mezunu olan Ferit Şahenk kızını da yurt dışında okutuyor.

Ferit Şahenk babası Ayhan Şahenk'in 2 Nisan 2001'de ölümü sonrasında Doğuş Holding'in başına geçti. Yukardaki fotoğrafta Ferit Şahenk'in sol tarafında annesi Deniz Şahenk sağ tarafında ise karısı Diana Şahenk bulunuyor. Ferit Şahenk'in eşi Diana Şahenk aslen ABD uyruklu.

Ferit Şahenk nereli yabancı eşi kimdir? NTV ve Garanti Bankası'nın sahibi