Ferit Şahenk ve Garanti Bankası hisseleriyle ilgili açıklama

Doğuş Grubu'ndan yapılan açıklamada, Mart 2017'de İspanyol BBVA’ye Garanti Bankası’nın yüzde 9,95 hissesinin satışından sonra yüzde 0,05 kadar sembolik oranda hisse kaldığı hatırlatıldı. Açıklamada "Bu miktarın dışında, Grubumuzun Merrill Lynch ve/veya başka bir kuruluş nezdinde bulundurulmakta olan herhangi bir hissesi de yoktur. Olmayan bir hissenin, satışının da mümkün olamayacağı tereddütsüzdür." denildi.

Son günlerde sosyal medyadaki bir kısım paylaşımlarda, Garanti Bankası hisselerindeki yüzde 20’ye yaklaşan sert düşüşün, hatta bu sebeple Borsa İstanbul'da genel düşüşün sebebinin, Ferit Şahenk’in ve dolayısıyla Doğuş Grubu’nun Garanti Bankası nezdindeki hisselerinin satışına bağlı olduğu yorumları yapılmaktaydı. Bu yorumlar da yeniden yapılandırma konusundaki görüşmelerin olumsuz yönde sonuçlandığı iddiasına bağlanıyordu.

Doğuş Grubu, borç yeniden yapılandırma müzakerelerinin son aşamasına yaklaştığını da belirtti.

Doğuş Grubu'nun Garanti Bankası hisselerine dair iddialara da şu yanıtı verdi:

"Bu iddiaların tamamı maksatlı ve gerçeklere aykırı olup, 22/03/2017 tarihinde BBVA’ye Garanti Bankası’nın %9,95 oranındaki hissesinin satışından sonra, Grubumuzun yeddinde kalan sembolik hisse oranı %0.05’dir ve üstelik bu kadar az sayıdaki hisse içinden bile herhangi bir satış gerçekleştirilmemiştir. Bu miktarın dışında, Grubumuzun Merrill Lynch ve/veya başka bir kuruluş nezdinde bulundurulmakta olan herhangi bir hissesi de yoktur. Olmayan bir hissenin, satışının da mümkün olamayacağı tereddütsüzdür. Dolayısıyla, son 16 aydır hiçbir Garanti Bankası hissesi satmayan bir grubun, banka hisselerinin düşüşünden sorumlu olarak gösterilmesi, sorunlu bir yaklaşımın ürünüdür. Üstelik refinansman görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonlandığı bilgisi de bütünüyle gerçek dışı olup, taraflarının tüm iyi niyeti ile müzakereler son aşamasına dahi yaklaşmıştır. Paylaşımların sebebi ve niyeti gayet iyi bilinmekte olduğundan belirtilen bu hususlara bağlı olarak, bunu yapanlar hakkında hukuki ve cezai yönden her türlü takibata başlanılacaktır."