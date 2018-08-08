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Ferit Şahenk nereli yabancı eşi kimdir? NTV ve Garanti Bankası'nın sahibi

Ferit Şahenk nereli yabancı eşi kimdir? NTV ve Garanti Bankası'nın sahibi

Doğuş Grubu, NTV ve Garanti Bankası'nın sahibi olan Ferit ahenk aslen nereli eşi Diana Şahenk ve çocukları kimdir? Ferit Şahenk'in sadece bir kızı var ismi Defne Şahenk işte biyografisi.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 10:47 - Güncelleme: 08-08-2018 10:47

Doğuş Grubu, Garanti Bankası ve NTV'nin sahibi olan Ferit Faik Şahenk aslen nereli eşi ve çocukları kimdir? Ferit Şahenk'in biyografisi şöyle:

Ferit Şahenk aslen Niğdeli. 1964 yılında doğan Ferit Şahenk Doğuş Holding'in ve Garanti Bankası'nın yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Türkiye'nin en zenginleri listesinde yer alan Ferit Şahenk'in şahsi serveti 2017 yılı itibarıyla 2.1 milyar dolardır.

Ferit Şahenk'in eşi ve çocukları
Ferit Şahenk'in yabancı eşinin ismi Diana Şahenk. Ferit Şahenk ile karısı Diana Şahenk'in 1989 yaptıkları evliliklerinden Defne Şahenk adında bir kızları var. Ferit Şahenk'in eşi Diana Şahenk aslen Amerikalı.

Ferit Şahenk'in eğitimi
1987 yılında Boston Koleji'nden pazarlama ve insan kaynakları bölümünden mezun olan Ferit Şahenk 1991 yılında Garanti Menkul Kıymetler Şirketi'ni kurdu. Yüksek öğrenim sonrası eğitimini Harvard University'nin Owner/President yönetici programıyla tamamlayan Ferit Şahenk 1988 yılında Manufacturers Hannover'da bankacılık stajı yaptı.

1990-1997 yılları arasında Doğuş Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu başkanlığı yapan Ferit Şahenk, 2 Nisan 2001'de babası Ayhan Şahenk'in vefat etmesiyle Doğuş Holding'in başına geçti.

Ferit Şahenk koyu Fenerbahçeli
Ferit Şahenk, aynı zamanda koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yaptığı önemli ve pahalı transferlerin bazılarında kulübe finansal kaynak yaratmakla birlikte, maddi yönden de destek sağlamıştır. Özellikle Fenerbahçe'nin 2012 yılında yaptığı Moussa Sow transferinde çok büyük rolü vardır ve kulüp kendisine teşekkür etmiştir. Buna karşın bu zamana kadar hiçbir Fenerbahçe yönetiminde görev almamış ve Fenerbahçe başkanlığı için aday olmamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir ve 1907 Fenerbahçe Derneği yöneticisidir.

Fransa'dan aldığı ödül: Ferit Şahenk 2017'de Fransa tarafından Légion d'honneur Nişanı ile ödüllendirildi.

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