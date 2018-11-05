Ferit Şahenk eşinden mi boşanıyor yurtdışına mı taşındı?

DOĞUŞ Holding'in patronu Ferit Şahenk hakkındaki iddialarla ilgili adeta bomba gibi patladı. Ferit Şahenk eşi Diana Şahenk'ten boşanıyor mu?.. Evini yurtdışına mı taşıdı?.. Servetini yurtdışına mı kaçırıyor? Star TV ve NTV'yi satıp medya sektöründen çıkacak mı?.. "Hiçbir yere gittiğim, göçtüğüm yok" diyen Ferit Şahank, boşanma ve medyadan çıkma iddiaları için ne dedi?..