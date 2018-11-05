Ferit Şahenk eşinden mi boşanıyor yurtdışına mı taşındı?

STAR TV ve NT'nin patronu Ferit Şahenk, hakkında çıkan "eşinden boşanıyor", "malvarlığını yurtdışına çıkarıyor", "medyadan çekiliyor" iddiaları için ne dedi? Ferit Şahenk'in eşi Diana Şahenk kimdir?..

Ferit Şahenk eşinden mi boşanıyor yurtdışına mı taşındı?

DOĞUŞ Holding'in patronu Ferit Şahenk hakkındaki iddialarla ilgili adeta bomba gibi patladı. Ferit Şahenk eşi Diana Şahenk'ten boşanıyor mu?.. Evini yurtdışına mı taşıdı?.. Servetini yurtdışına mı kaçırıyor? Star TV ve NTV'yi satıp medya sektöründen çıkacak mı?.. "Hiçbir yere gittiğim, göçtüğüm yok" diyen Ferit Şahank, boşanma ve medyadan çıkma iddiaları için ne dedi?..

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Ferit Şahenk eşinden mi boşanıyor yurtdışına mı taşındı?

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, bir grup gazeteciyle sohbet toplantısı düzenleyip hakkındaki iddiaları tek tek yalanladı. Ferit Şahenk "Dünya vatandaşı olarak yaşıyorsunuz, oradan ve buradan nasıl görünüyor ülke?" sorusunu üzerine adeta içini döktü...

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Ferit Şahenk eşinden mi boşanıyor yurtdışına mı taşındı?

Benimle ilgili şu algı çok yanlış “Ferit Şahenk yurtdışında…” Değilim. Yatırımlarımın yüzde 80'i Türkiye'de.

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Ferit Şahenk eşinden mi boşanıyor yurtdışına mı taşındı?

Karımla buradayım, baba topraklarımda… “Eşiyle boşandı” diye yazıyorlar, hayır, boşanmadım! Eşim Diana burada.

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