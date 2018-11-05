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Feribotun halatla çekilmesinin nedeni şoke etti

Feribotun halatla çekilmesinin nedeni şoke etti

ÇANAKKALE Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye ait, Kabatepe-Gökçeada seferini gerçekleştiren 57. Alay Feribotu'nda meydana gelen makine arızasının nedeni ortaya çıktı. Feribottaki arızanın, deniz dibindeki bir araç lastiğinin pervaneye sıkışması sonucu meydana geldiği açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 12:37 - Güncelleme: 05-11-2018 12:37

Dün, Kabatepe-Gökçeada seferini gerçekleştiren 57. Alay Feribotu meydana gelen makine arızası nedeniyle Kuzu Limanı’na halat yardımıyla yanaşabilmişti. Gemiden atılan halat, iskeledeki demire bağlanmak için vatandaşların yardımıyla çekildi. Gestaş firması tarafından yapılan açıklamada, arızaya deniz dibindeki bir araç lastiğinin feribotun pervanesine sıkışmasının neden olduğu belirtildi.

GESTAŞ'TAN AÇIKLAMA YAPILDI
Dün saat 09.00'da Kabatepe Limanı'ndan hareket eden ve saat 10.40 sıralarında Gökçeada Kuzu Limanı'na yanaşmak için manevra yapan gemide meydana gelen arıza sonrası, vatandaşların halata asılmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıkmıştı. Yaşanan olayla ilgili Gestaş tarafından yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ARAÇ LASTİĞİ PERVANEYİ SIKIŞTIRMIŞ
"Gemimiz, Gökçeada İskelesi’ne yanaşma esnasında tek motorla manevra yapmak zorunda kalmıştır. Gökçeada’da söz konusu saatlerde havanın rüzgarlı olması nedeniyle, geminin yanaşma manevrasını riske atmamak adına gemimizdeki halat ırgatları devreye alınarak gemiden kıyıya halat uzatılmıştır. Halat iskelede bulunan babalara bağlanmış ve ırgat vasıtası ile gemi güvenli bir şekilde iskeleye yanaştırılmıştır. Güvenli bir şekilde gerçekleştirilen yanaşma işlemi nedeniyle sefer, yaklaşık 30 dakika kadar geç tamamlanmıştır. Gemi içerisinde bulunan araç ve yolcular, iskele rampasına yanaşan gemiden güvenli bir şekilde iskeleye iniş yapmışlardır. Daha sonrasında teknik ekibimiz ve dalgıç ekibi tarafından yapılan detaylı incelemede, arızanın 'deniz dibinde bulunan araç lastiğinin pervaneye sıkışması' neticesinde oluştuğu tespit edilmiştir. Deniz dibinde bulunan araç lastiğinin pervaneye sıkışması sonrasında pervane sisteminde arıza meydana gelmiştir. Teknik ekibimiz, arızayla ilgili çalışmalarını sürdürmektedir."

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