Feribot battı! En az 12 ölü

Endonezya'nın Sulawesi adası açıklarında bir feribotun batması sonucu ilk belirlemelere göre en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Güney Sulawesi Emniyet Sözcüsü Dicky Sondani, Lestari Maju feribotunun, Sulawesi adası açıklarında kıyıya 200 metre uzaklıkta battığını söyledi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Sondani, Bira Limanı'ndan Selayar adasına giden feribotta 130'dan fazla yolcunun yanı sıra araçların bulunduğunu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kaptanın, batmaya başladığı sırada feribotu karaya oturtmaya çalıştığı ifade edildi.