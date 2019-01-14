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Ferhat Tunç havaalanında gözaltına alınmıştı işte hakkındaki son karar

Ferhat Tunç havaalanında gözaltına alınmıştı işte hakkındaki son karar

Ferhat Tunç, Almanya'dan gelirken havaalanında polis tarafından gözaltına alınmıştı sanatçıdan yeni haberler geldi.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 08:55 - Güncelleme: 14-01-2019 13:21

Dün gece uçakla Almanya'dan gelen Ferhat Tunç hakkında, pasaport işlemleri sırasında Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalama kararı olduğu tespit edildi. Havalimanı emniyet şube müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Tunç, sabah Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılığa ifade veren Ferhat Tunç daha sonra serbest bırakıldı. Avukatıyla birlikte medyanın önüne çıkan Ferhat Tunç 'örgüt propagandası ve örgüt üyeliğiyle' suçlandığını belirtti. Ferhat Tunç, savcılık çıkışında şunları söyledi:

-"İki ayrı soruşturma kapsamında yakalama kararı var. Şimdilik serbestim. Yarın tutuklayabilirler. Hakkımda açılmış bir çok dava var. Bu ülkede yaşamaya devam edeceğim. Dışarı çıkmıyorum sürgünü kabul etmiyorum. Cezaevinde yıllarımı d geçirsem burdayım".

Ferhat Tunç gözaltına alındığı haberini kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR40 YORUM

  • Misafir 14 Ocak 2019 13:43 ellerine kelepçe takılmış aaaaaaa ne kadar da ayıp. sanatçı bu ülkede her haltı yiyebilmeli a afedersin sanatçı kılığına bürünmüş teröristler demeliydim.

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