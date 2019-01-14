Ferhat Tunç havaalanında gözaltına alındı!

Ferhat Tunç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Almanya'dan gelirken 'Aranıyorsun' dediler havaalanında gözaltı işlemi yapılıyor" ifadelerini kullandı.
Müzisyen Ferhat Tunç, havalimanında polisler tarafından gözaltına alındı.
Daha önce HDP'den milletvekili adayı olan müzisyen Ferhat Tunç, havalimanında gözaltına alındığını açıkladı.
Tunç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Almanya’dan gelirken 'aranıyorsun' dediler havaalanında gözaltı işlemi yapılıyor” dedi.
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