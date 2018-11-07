Ferhat Göçer'in çocukları kim Yağmur ve Can...

Ferhat Göçer kimdir, aslen nereli ve Ferhat Göçer kaç kere evlendi kaç çocuğu var soruları merak konusu oldu. Aslen Şanlıurfalı olan Ferhat Göçer 3 kez evlendi. İlk evliliğini daha ünlü olmadan önce Doçent Berna Hocaoğlu ile yaptı. Bu evliliğinden ise Yağmur adında bir kızı oldu. Birçoğumuz Yağmur'un ismini babasına açtığı davadan öğrendik.

FERHAT GÖÇER EVLİLİLLERİ: İlk evliliğini 23 yaşındayken, 1993 yılında meslektaşı Doktor Berna Hocaoğlu ile yaptı, Ferhat Göçer'in bu evliliği yaklaşık 5 yıl sürdü ve 1998'de bitti. Ünlü sanatçının bu evliliğinden 1997 yılında "Yağmur" adını verdikleri bir kızı bulunuyor. İkinci evliliğini de yine kendi gibi doktor olan Meltem Hanım'la 1998'de yapan Ferhat Göçer, üçüncü evliliğini ise Ayla Göksel ile 2001 yılında gerçekleştirdi. Ayla Göksel ile 7 yıl evli kalan ve 2008'de boşanan Göçer'in Can adını verdikleri 2006 doğumlu bir de oğlu bulunuyor. Ünlü sanatçı şimdilerde ise Ömür Gedik'le birlikte.

KIZI YAĞMUR İSYAN ETTİ: Sanatçı Ferhat Göçer'in 19 yıl önce boşandığı ilk eşinden olan kızı Yağmur Göçer, sosyal medyadan sitem etti.

"Bir kız çocuğunun haykırışı" notunu taşıyan açıklamada 21 yaşındaki Yağmur, babası Ferhat Göçer'e, "Af dilemek için sakın gelme. Benden çaldığın her gün için davacıyım senden" ifadelerini kullandı.

Kızının bu sitemi üzerine sanatçı şu açıklamayı yaptı:

EVİM ONUN EVİDİR!

"Yağmur benim kızım... 2 çocuğumdan biri... 2 canım var, o diğer yarısı... 21 yaşında ve bugüne kadar yaşadığımız her şey, tüm çabalarım,üzüntülerim, gerçekler,çaresizliklerim onun iyiliği adına bende saklıdır... Evim onun evidir...İstediğinde baba ocağı onun yuvasıdır..."

FERHAT GÖÇER KAÇ KEZ EVLENDİ EŞLERİ VE ÇOCUKLARI KİMDİR?

Ferhat Göçer şöhrete kadar olan süreçteki ömrüne 3 evlilik sığdırmıştı. Ferhat Göçer'in ilk ve son evliliğinden iki çocuğu var.

İlk evliliğinden kızı Yağmur Göçer son evliliğinden ise oğlu Can isminde bir oğlu bulunuyor.

Ferhat göçer ilk eşi Berna Hocaoğlu ve kızı yağmur İlk eşi Doçent Berna Hocaoğlu ile olan evliliğinden Yağmur isminde bir kızı olmuştu. 1997 doğumlu olan Yağmur Göçer şimdi 19 yaşında. Bundan iki yıl önce babasına açtığı dava ile gündeme gelmişti.