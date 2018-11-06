Ferhat Göçer'e kızından şok suçlamalar! Oyun bitti vazgeçtim...

Babası Ferhat Göçer'e "Uğuruna döktüğüm gözyaşlarım, çırpınarak boğulacağın denizlerin olacak bundan sonra" diye seslenen Yağmur Göçer, "Benim baharım senin kışın olacak. Aldım elinden oyuncağını" dedi.

ŞARKICI Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer, daha önce 'bana bakmıyor' diye dava açtığı babası hakkında yeni suçlamalarda bulundu. Instagram hesabından “Bir kız çocuğunun babasına haykırışı. Senelerin sessizliğinin sesi” notuyla bir açıklama yapan Yağmur Göçer babasına "Oyun bitti. Senden vazgeçtim" diye seslendi. Yağmur Göçer, babası Ferhat Göçer‘e sitem ettiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Twitter

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Uğuruna döktüğüm gözyaşlarım, çırpınarak boğulacağın denizlerin olacak bundan sonra. Benden çaldığın her gün için davacıyım senden. Olur da bir gün varlığından şüpheli olduğum vicdanın konuşmaya başlayınca ayaklarını bana doğru getirirse af dilemek için, sakın gelme. Twitter

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Defalarca yüzüme kapanmasına rağmen her zaman sana açık olan o kapı var ya, artık kapalı. Kendi hayatıma devam edebilmek için kapattım o kapıyı. Yalanı yok canım çok yandı senden ötürü. Ama varlığına inandığım ilahi adalet her gözyaşımın hesabını elbet soracaktır döktürenden. Twitter

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